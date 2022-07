Tesla heeft in het afgelopen kwartaal bijna dubbel zoveel winst geboekt dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat maakte de Amerikaanse bouwer van elektrische auto's woensdag bekend.

In april, mei en juni maakte Tesla 2,26 miljard dollar (2,22 miljard euro) winst. In het tweede kwartaal van vorig jaar bleef er onder de streep nog 1,14 miljard dollar over. Vergeleken met het eerste kwartaal ligt de winst wel fors lager: toen zette Tesla nog 3,3 miljard dollar winst in de boeken.

Toch zijn de resultaten van het tweede kwartaal aanzienlijk beter dan waar analisten op hadden gerekend. Wegens de coronapandemie moest Tesla de productie tijdelijk stilleggen in China. Daarnaast blijven de onderdelentekorten aanhouden. De omzet bedroeg in het tweede kwartaal 16,93 miljard dollar, een stijging met 41,6 procent. Tesla bevestigde zijn prognoses en verwacht een "recordbrekende" tweede jaarhelft.

In april, mei en juni maakte Tesla 2,26 miljard dollar (2,22 miljard euro) winst. In het tweede kwartaal van vorig jaar bleef er onder de streep nog 1,14 miljard dollar over. Vergeleken met het eerste kwartaal ligt de winst wel fors lager: toen zette Tesla nog 3,3 miljard dollar winst in de boeken. Toch zijn de resultaten van het tweede kwartaal aanzienlijk beter dan waar analisten op hadden gerekend. Wegens de coronapandemie moest Tesla de productie tijdelijk stilleggen in China. Daarnaast blijven de onderdelentekorten aanhouden. De omzet bedroeg in het tweede kwartaal 16,93 miljard dollar, een stijging met 41,6 procent. Tesla bevestigde zijn prognoses en verwacht een "recordbrekende" tweede jaarhelft.