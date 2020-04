Het groeibedrijf Sortlist, waar dertig mensen werken, koppelt met zijn software bedrijven aan het marketingagentschap dat hen het beste kan helpen. Het versterkt zich op de Duitse markt met de overname van het Duitse Agenturmatching. Het is de tweede overname van Sortlist.

Nadat Sortlist in 2017 het kleine Spaanse bedrijf The Briefers heeft overgenomen, legt het Belgische techbedrijf nu de hand op een Duitse concurrent. De Brusselse kmo maakt niet bekend hoeveel het betaalde voor Agenturmatching, een Duits bedrijf met een vergelijkbaar aanbod als Sortlist. Agenturmatching, waar acht mensen werken, zou rendabel zijn. Het brengt meer dan driehonderd klanten mee, waaronder zwaargewichten uit de reclamewereld, zoals Serviceplan Group, FischerAppelt AG en Think AG.

Na de overname zal Sortlist meer dan duizend agentschappen tellen die het kan matchen met bedrijven. Sortlist selecteert met zijn technologie welk van die agentschappen het beste is geplaatst een bedrijf te helpen met zijn marketing of IT. Het bedrijf wordt weleens het Tinder voor marketing- en IT-bedrijven genoemd. De tweede overname toont dat Sortlist snel wil groeien. "We willen van Duitsland onze grootste markt maken en er onze omzet de komende achttien maanden vervijfvoudigen. Daarnaast willen we ook het onbetwiste nummer één in Europa worden", zegt Nicolas Finet, medeoprichter van Sortlist.

Tijd winnen

Sortlist haalde tot nu 4 miljoen euro op, maar om zijn doelen te bereiken, rekent het dus ook op groei via overnames. Dat is redelijk zeldzaam voor techstart-ups. Volgens Nicolas Finet is het een manier om tijd te winnen. Je maakt volgens de ondernemer gebruik van wat een lokaal ondernemersteam, dat de markt kent, al voor elkaar heeft gekregen. "Ik schat dat we twee jaar winnen op de Duitse markt dankzij deze overname", zegt Finet.

De overname, die heel wat ambitieuzer is dan de eerste overname in Spanje, gebeurt met eigen middelen en een aandelenruil met de oprichters van Agenturmatching. Zij worden aandeelhouders van Sortlist. Sortlist deed ook een beroep op bankkredieten en het Waalse overheidsfonds Sofinex om de overname te financieren.

De overname van de Duitse start-up gebeurt in bijzondere omstandigheden door de coronacrisis. "We hebben de overeenkomst net voor de lockdown getekend", zegt Nicolas Finet. "Het hele team van Agenturmatching zou naar Brussel komen, maar dat hebben we moeten annuleren. De hele integratie van het bedrijf gebeurt vanop afstand. Zelfs al liet onze bedrijfsstructuur in normale tijden werken vanop afstand toe, dan nog blijft het een bijzondere situatie."

