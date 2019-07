In deze rubriek bevragen we ondernemers wekelijks over hun ervaringen met carrière en stijl. Deze keer: Wouter Moyson, tactisch brein achter het nieuwe juwelenmerk KRVMER. 'Je moet weten waarover je spreekt en waar je naartoe wil.'

Sinds april van dit jaar is diamantstad Antwerpen weer een nieuw juwelenmerk rijker. KRVMER blinkt uit in exclusieve designs, vooral op basis van gevlochten goud en gekleurde edelstenen. Eigenaar Wouter Moyson (37) laat Trends Style in zijn zaken neuzen.

Hoe combineer je werk en privé?

Moyson: 'Ondanks de vele werkuren, heb ik gaandeweg geleerd om af te schakelen. Als de laptop dicht gaat, dan blijft hij ook dicht. Al moet ik toegeven dat ik daar sinds de oprichting van KRVMER meer moeite mee heb. Je stelt de klant centraal en je wil graag dat mensen tevreden zijn én blijven. Dat begint met de kwaliteit van je product en de service naar mensen toe. Dat stopt niet na de verkoop van een juweel. Ook de diensten achteraf zijn belangrijk. Het is simpel: een merk uitbouwen vraagt toewijding.'

'Naast KRVMER ben ik ook nog actief als klinisch consultant. Ook daar moet ik grenzen stellen. Die processen moeten altijd binnen een bepaalde tijdsspanne begeleid worden. De juiste balans zoeken en vinden is belangrijk, die behouden nog meer. Ik merk dat ik als zelfstandige die grens vaak opzoek. Het speelt natuurlijk ook mee dat ik geen kinderen heb. Daardoor kan ik alsnog tijd vrijmaken om me te ontspannen. Ik heb een immens respect voor mensen die al die zaken, inclusief kinderen, combineren.'

Ben je soms bewust offline?

Moyson: 'Dat is een werkpunt. Om het met een cliché te zeggen: ook ik onderga de digitalisering van de maatschappij. Tijdens reizen kan ik mezelf wel gemakkelijker ontkoppelen van mijn gsm of laptop. En dan kan ik bijvoorbeeld wel genieten van zon, zee, strand en een goed boek. Eventueel zelfs met een goede sigaar en een cocktail in de hand. Het is toch fantastisch om even weg te glijden in een andere realiteit. Dat zijn meestal de momenten die me toelaten om even te reflecteren.'

Wat is voor jou de ultieme luxe?

Moyson: 'Het besef dat alles relatief is. Ik kom uit een doorsnee gezin en ben normaal opgevoed, met naar mijn gevoel de juiste normen en waarden. Bescheidenheid is er daar een van. Genieten mag, maar je moet met beide voeten op de grond blijven. Ik ben een gedreven persoon. En ik krijg bepaalde kansen en mogelijkheden door keuzes, studies, ondernemingsopportuniteiten. Maar dat is allemaal relatief. Want wie ben ik? Wat je hebt of wie je bent, maakt je niet beter of slechter dan iemand anders. Dat durven te veel mensen tegenwoordig vergeten.'

Wat is het hoogste dat je wil bereiken in je leven?

Moyson: 'Het hangt er vanaf hoe je dat definieert. Gezond blijven is alvast een conditio sine qua non. Een van mijn favoriete woorden is zelfactualisering: de voortdurende drang naar groei. Ik vind het belangrijk mezelf blijven te ontwikkelen. Niet alleen als mens, maar ook in het stellen van doelen. Als je geen doelen meer hebt - op korte, middellange of lange termijn - dan wordt het moeilijker om gelukkig te zijn. Ik ben enorm ambitieus en veeleisend voor mezelf, zowel voor mijn juwelenbedrijf KRVMER en als consultant. Misschien is mijn hoogste goed wel net het geluk kunnen zien in de kleine dingen of zaken waar ik snel blij van word. Ik denk constant in grote verhalen. Het is een valkuil om het kleine vergeten te waarderen.'

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

Moyson: 'In mijn werk als consultant is dat vrij simpel: weten dat je een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van een nieuwe therapie of een nieuw toestel voor patiënten. Ook bij mijn juwelenbedrijf KRVMER trekken we de kaart van innovatie, al is dat op een andere manier. Daar haal ik vooral voldoening uit het aanbieden van ethisch verantwoorde originele en exclusieve ontwerpen.'

Wat is de meest waardevolle carrièreles die je ooit kreeg?

Moyson: 'Ik heb er al een aantal verzameld in mijn nog prille carrière. De belangrijkste: je moet weten waarover je spreekt en waar je naartoe wilt. Als je twijfelt, kan het helpen om eens van gedachten te wisselen met iemand die objectief is en je een spiegel kan voorhouden. Het creëert een kans om jezelf te ontwikkelen, jezelf laag per laag te ontleden en weer op te bouwen.'

'Daarnaast heb ik het geluk dat ik wereldwijd kan werken met de meest getalenteerde mensen. Een gevarieerd team - met verschillende persoonlijkheden, culturen en inzichten - is een winnend team. Dat maakt het allemaal boeiend en leerrijk, want bijleren doe je elke dag.'

Hoe kleed jij je voor je job?

Moyson: 'Ik kleed me steeds casual chique, met de nodige aandacht voor mijn kledij en voorkomen. Ik vind het immers belangrijk om verzorgd en netjes voor de dag te komen. En als ik een hemd draag, kan ik ook de manchetknopen van KRVMER dragen. Dat gezegd zijnde, in de huidige managementcultuur is de inhoud toch belangrijker geworden dan de manier waarop iemand zich kleedt.'