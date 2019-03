Te land, ter zee en in de lucht: Garmin lanceert hoogtechnologisch horloge

Garmin lanceert vandaag als eerste tech-speler een lijn van vijf premium horloges propvol nuttige technologie. Elke horloge heeft een link met de identiteit en met het DNA van het merk, zo is er een uurwerk voor lucht- en scheepsvaart, rally of sport. Wij hoorden Martin Resch, EMEA product Manager en projectleider bij het merk, er over uit.

De MARQ-collectie heeft alle tools in huis die je voor een bepaalde lifestyle kan gebruiken. Garmin put hiervoor uit z'n ervaring met het ontwikkelen van technologie voor luchtvaart, auto's, zee, outdoor en sport. De MARQ Aviator, Driver, Captain, Expedition en Athlete werden speciaal ontworpen en ontwikkeld voor mensen met een passie voor vliegen, racen, zeilen, verkennen en sportprestaties.

"Ik kreeg mijn eerste horloge en dacht: dit is zo lelijk, dat ga ik echt niet dragen. Toen kwam er de Swatch en kon ik plots geen polsen genoeg hebben"

Is het wel lonend om een horlogelijn te lanceren nu niemand nog een uurwerk draagt?

Martin Resch: "Ik zie wél veel horloges, de traditionele horlogemarkt krimpt, die van smartwatches boomt, maar ik zie onze horloges niet als dusdanig, ze gaan veel verder. Een smartwatch is een verlenging van je smartphone, en - als het geen lifestylesymbool voor is om je loyaliteit aan Apple te demonstreren - zijn ze geen lang leven beschoren. Het dagelijkse opladen is bijvoorbeeld een grote min waardoor mensen al snel hun interesse erin verliezen. Onze batterijen gaan veel langer mee, wéken, dus mocht je twee dagen niet naar je horloge kijken en het plots nodig hebben, zit het toch nog aan je pols zonder dat je het hoeft op te laden. De kans is dus groter dat je het leuk blijft vinden.

Voor de Swatch-boom in de jaren 80 droeg echt niemand nog een horloge. Ik kreeg eens een horloge van een familielid en dacht: dit is zo lelijk, dat ga ik echt niet dragen. Maar dan kwamen er de Swatch-horloges en plots kon ik geen polsen genoeg hebben. Ik hield van het design, de kleuren, het imago... De horloge-industrie heeft veel te danken aan deze kentering. Van 1995 tot 2010 ongeveer kende de hele industrie op haar beurt een boom, dankzij de generatie die - door Swatch - opnieuw horloges was gaan dragen. Er kwamen heel wat mooie horloges uit. Je hebt gelijk: de millennials en generaties daarna gebruikten de smartphone als uurwerk. Een paar jaar geleden liep iedereen plots rond met een fitnesstracker en ontdekten ze opnieuw het voordeel van tijd bij te houden. Die trend was echter heel kort, pakweg twee jaar. De tracker werd niet vervangen door een horloge, maar door de smartwatch. Mensen hebben vandaag hogere verwachtingen ten aanzien van wat ze aan hun pols dragen. Het moet meer kunnen dan stappentellen en de tijd meten, we willen ook smart notifications, sport features... "

Jullie spelen dus in op de welnesstrend?

"Een actieve levensstijl is erg hot vandaag. De lancering hangt samen met waarvoor wij staan als bedrijf, de aandacht voor deze horloges echter hangt inderdaad samen met die lifestyle trend en het willen geconnecteerd zijn. Fans zijn bereid om 2000 euro neer te tellen voor een smart connected device van hoge kwaliteit. Het gaat verder dan die welnesstrend omdat we een erg goede reputatie hebben in die segmenten. In Europa alleen zijn er meer dan 250.000 piloten, als zij nadenken over hun volgende horloge, ligt deze klaar. Er zijn veel mensen met een boot, die van mountainbike houden of op expeditie willen, zij hebben nu deze optie binnen het premium segment. Dat onderscheidt ons van de smartwatches of andere traditionele outdoorhorloges. Je maakt een statement dat je het serieus neemt wat je aan het doen bent. Er zijn veel mensen die Formule 1 volgen, als je er gepassioneerd door bent, dan is dit het voor jou. Het is inderdaad duur, maar voor professionals is het een koopje - sommige dealers vinden ons zelfs te goedkoop. "

Vrouwelijke piloten hebben plots wel veel gewicht aan hun pols...

"Het zijn inderdaad geen vrouwenhorloges, en het gewicht hangt samen met de batterij. Maar we hebben goeie horloges voor vrouwen binnen andere collecties en gaan er wel meer op focussen in de toekomst."

"Ik krijg echt kippenvel als ik nadenk over wat de lancering van de GPS betekend heeft"

Wat is jouw favoriete MARQ?

"Als horlogemaker kan je geen favoriet hebben, het is dat cliché dat je niet kan kiezen tussen je kinderen. Maar het uurwerk dat volgens mij staat voor waar Garmin echt over gaat, is de Explorer. De introductie van de GPS heeft veel gedaan voor ons - het heeft mensen echt vrijer gemaakt. Nog in de jaren 90 gingen ze op expeditie met een sextant - een gewicht van 6 tot 7 kilo dat je extra meezeulde bovenop twee telefoonboeken aan regressietabellen - om de hoogte van de sterren te meten en vervolgens uit te rekenen waar je ergens zat. Dezelfde manier waarop het driehonderd jaar eerder al gebeurde. De GPS was een ware revolutie voor poolreizigers. Ik krijg er echt kippenvel van als ik nadenk over wat het voor hen betekend heeft. Maar ook voor de rest van de mensen: het geeft je controle en veiligheid. Die gedachte is heel inspirerend voor mij. Daarnaast is er het nylon bandje van de Marq Captain: ontwikkeld en gemaakt in Zuid-Frankrijk met een uniek jacquardweefproces met drie blauwtinten. Het nylon werd ontworpen om frequent contact met zoutwater te overleven. Het is zo mooi, je voelt er echt de passie van het atelier in."

Naast het registreren en begeleiden van een breed scala aan sportactiviteiten heeft het Marq-horloge ook heel wat smartwatchfuncties (muziekopslag, Garmin Pay, notifications en activitytracker). De levensduur van de batterij is twaalf dagen in smartwatch-modus tot 28 uur in de GPS-modus en zelfs 48 uur in de UltraTrac-modus. De materialen werden ontworpen en geproduceerd met aandacht voor kwaliteit die de prestaties in de meest veeleisende omgevingen garandeert. Titanium - licht maar sterk - werd gecombineerd met een gewelfd saffierglas voor ultieme krasbestendigheid. De armband is verwisselbaar dankzij QuickFit-riemoplossing van Garmin. Prijzen tussen 1.500 en 2.500 euro, www.garmin.com.