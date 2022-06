Verwoed en soms wanhopig jagen horlogemerken op connectie met jongeren. Hoe kunnen ze met hun dure uurwerken de millennials en zelfs generatie Z bereiken? Toch bestààn ze, de jonge horlogefreaks. Trends Style sprak met drie twintigers over hun passie voor mechanische tijdmeters.

Robin Van Laer

26 jaar - Merksem

26 jaar - MerksemProductspecialist bij PolestarHoe is het begonnen? "Een voormalige klasgenoot kocht een Rolex Daytona: ref. 116520 met witte plaat. Dat horloge gaf me het virus. Snel werd ook duidelijk dat ik iets met mijn nieuwe passie wou doen. Dus volgde ik een opleiding tot horlogemaker." Eerste horloge? "Een Tissot Visodate. In de zoektocht naar mijn eerste 'echte' horloge kwam ik snel uit bij Tissot. Als 18-jarige beschikte ik niet over enorme budgetten, dit was dus het perfecte horloge om mee te starten." Hoe beleef je je passie? "Ik werk niet meer als horlogemaker, maar ben wel voorzitter van de Belgium Watch Club. We zijn een groep watch nerds." Wat fascineert je aan horloges? "Dat mechanische horloges in deze digitale wereld nog altijd zo gewild zijn, vind ik ongelooflijk. Het vakmanschap dat in zo'n horloge zit, is fenomenaal." Je meest speciale horloge? "Mijn Méraud Bonaire. Het merk Méraud werd gelanceerd door Stijn Busschaert die ik leerde kennen via de Belgium Watch Club en een goede vriend geworden is. De Bonaire was het eerste horloge onder de merknaam Méraud. Leuk is dat ik serienummer 000 heb." Het ultieme horloge? "Een F.P. Journe Résonance, liefst een van de eerste generaties." Favoriete horlogemerk? "De horloges van F.P. Journe hebben een stijl en karakter die je nergens anders vindt." Hoe kunnen merken verbinding maken met jongeren? "De move van Omega en de Moonswatch van Swatch vind ik top: een betaalbaar horloge met een link naar het hogere segment. Zo kan je jonge liefhebbers boeien en doen dromen. Een merk kan ook verbinden met lokale events. Daar kunnen ze horlogeclubs bij betrekken." Wat betekent tijd? "Omdat je het niet kan kopen, is tijd een van de kostbaarste zaken die er bestaan." Favoriete tijdstip? "Bijna iedere horlogefanaat zal antwoorden met 10:10. Zo heb je de grootste symmetrie in je wijzerplaat en is het logo vaak duidelijk zichtbaar. Fotogeniek!" 24 jaar - Brussel Horlogemaker Hoe is het begonnen? "Puur toeval. Ik moest snel een IATA-cursus kiezen en ik koos voor een opleiding tot horlogemaker omdat ik dacht dat dit kon sporen met mijn karakter. Ik ben heel nauwgezet en geduldig. En inderdaad, al bij de eerste les over een klein reisklokje raakte ik geboeid." Eerste horloge? "Ik heb geen grote verzameling. Het enige horloge waar ik erg aan gehecht ben, is een kleine, oude Omega de Ville die ik van mijn grootmoeder kreeg toen ik aan mijn studies begon. Mij trekt het meer aan om een horloge te herstellen. Sleutelen aan het mechanisme spreekt me meer aan dan het dragen van een horloge." Hoe beleef je je passie? "Ik werk in een luxeboetiek in Brussel. Daar kan ik in een professionele omgeving ervaring opdoen. In die context kon ik ook opleidingen volgen van prestigemerken die me fascineren. Voorts heb ik op zelfstandige basis een eigen atelier geopend, zo kan ik buiten de werkuren blijven oefenen en leer ik ook andere types en merken van horloges kennen. Mijn passie voor horloges deel ik op Instagram onder de naam @horlo_gical. Op dat platform komt een mooie community van horlogefreaks samen. Daar heb ik vastgesteld dat er veel vrouwelijke horlogemakers zijn, al ken ik er weinig in België." Wat fascineert je aan horloges? "De mechaniek. Hoe complexer en/of hoe kleiner, hoe meer ze me intrigeren." Je meest speciale horloge? "Op mijn werktafel liggen enkele oude horloges, vooral Pontiacs. Vintage uurwerken bevallen me het meest. Ik ben nogal trots op een oude Omega voor mannen, die is volledig in goud. Zoals de wijzerplaat van dat horloge met de tijd is veranderd, dat vind ik magnifiek." Het ultieme horloge? "Al van bij de start van mijn studies ben ik gebiologeerd door het kaliber 101 van Jaeger-LeCoultre. Maar ik zou zoveel horloges als het ultieme naar voren kunnen schuiven." Favoriete horlogemerk? "Omega. Vanwege de diversiteit, de mechanismen, de moonwatch, de oude modellen." Hoe kunnen merken verbinding maken met jongeren? "Door een gamma tegen een meer toegankelijke prijs aan te bieden en events voor een breder publiek te organiseren." Wat betekent tijd? "De tijd kan me angst aanjagen, omdat hij zo snel gaat. Dat kan ons ertoe leiden om te veel na te denken, of ons verhinderen onze comfortzone te verlaten. Ik buig die angst om in iets positiefs: ze duwt me naar het genieten van iedere seconde, naar het verleggen van mijn grenzen en naar het wat lichter en met meer afstand in het leven staan." Favoriete tijdstip? "Het vallen van de nacht. De lucht lost dan een ander soort energie. Vaak zit je net op dat moment aan tafel met je familie of met vrienden." 26 jaar - Berchem Key accountmanager bij bvba René Stevens Hoe is het begonnen en wat was je eerste horloge? "Ieder jaar als we met de familie op vakantie gingen, werd er een Swatch gekocht. Als kleine snotneus keek ik meer uit naar het bezoek aan de Swatch-winkel dan naar de vakantie zelf. Die horloges heb ik nog allemaal en ik draag ze geregeld. De liefde voor het merk is gebleven. Enkele jaren later was ik klaar voor een upgrade en kocht ik een Omega van 1970 met een prachtige witte honingraadplaat. Die was toen nog beschikbaar voor zowat 200 euro. Vandaag is dat een ondenkbaar laag bedrag, maar toen een waanzinnig hoog voor een student. Ik heb toen weken met vlinders in de buik naar dat horloge gestaard. Sindsdien is de zoektocht naar interessante horloges nooit gestopt. Zoals iedere verzamelaar zal bevestigen: je gaat altijd weer op zoek naar dat gevoel van je eerste aankoop." Hoe beleef je je passie? "Het maakt niet uit hoe oud je bent, welk budget je hebt of hoe uitgebreid je kennis is: met anderen over dezelfde passie praten is altijd leuk. Je spreekt met mensen die je anders nooit zou ontmoeten op plaatsen waar je anders nooit zou komen." Wat fascineert je aan horloges? "Hoe tijdloos het is, zowel in ontwerp als werking. Een telefoon of fototoestel van twee jaar oud is al verouderde technologie en is nog een fractie van de nieuwprijs waard. Maar een horloge van 60 jaar of ouder kan nog zonder probleem dagelijks gedragen worden en is nu soms meer waard dan toen het nieuw was. Die horloges hebben samen met iemand een heel leven afgelegd en de wereld gezien." Je meest speciale horloge? "In de jaren 80 was het bij sommige bedrijven de gewoonte om werknemers na een aantal jaren in dienst of bij hun pensioen een horloge te schenken. Dat kreeg meestal een stempel met het logo van het bedrijf op de wijzerplaat en een gravure met een bedanktekst op de achterkant. Meestal ging het om populaire merken: Omega, Rolex, Bulova, Seiko... Je weet exact wie dit horloge op welke datum heeft gekregen en hoe lang hij of zij in dat bedrijf heeft gewerkt. Zo'n horloge is een erkenning van een hele carrière, 40 mysterieuze jaren later belandt dat dan aan de andere kant van de wereld in mijn handen." Het ultieme horloge? "Het is leuk om te dromen over horloges met eindeloze complicaties die evenveel kosten als een huis, maar ik zou me op straat weinig op mijn gemak voelen met zo'n horloge om de pols. Mijn ultieme horloge is er een waarmee herinneringen gebouwd zijn. Het horloge dat gedragen is bij je huwelijk, de geboorte van een kind, speciale momenten. Met dat horloge behoud je altijd een speciale band." Favoriete horlogemerk? "Ik ben grote fan van de independent watchmakers. Dit zijn buitengewone horlogemakers en horloges. Die merken - zoals MB&F, Akrivia, H. Moser & Cie, F.P. Journe - moeten geen verantwoording afleggen aan een moederbedrijf en houden bewust de productie zeer klein. Hierdoor hebben ze een enorme creatieve vrijheid." Hoe kunnen merken verbinding maken met jongeren? "Door weg te blijven van de hype en een eigen identiteit te ontwikkelen. Veel merken brengen een kopie van of een hommage aan populaire modellen uit. Vaak zijn het inspiratieloze afkooksels, op den duur lijkt alles op elkaar." Favoriete tijdstip? "Tijd voor het aperitief."