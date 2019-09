Alle mode en stijl gerelateerde video's op een plek. Met "/fashion" lanceert Youtube een kanaal dat tegemoetkomt aan de vraag van designers en fashionliefhebbers. 'We zullen de komende maanden werken aan het introduceren van meer internationale stemmen en het lokaal maken voor globale markten', aldus Derek Blasberg, hoofd fashion en beauty.

Op zoek naar de laatste modetrends, beautytips of een interview met een designer? Het is soms verdwalen in de miljoenen filmpjes die Youtube rijk is. Daar brengt het videoplatform nu zelf verandering in door een gespecialiseerd fashion-kanaal te lanceren.

Wie "/fashion" achter de traditionele Youtube-url plaatst, krijgt een duidelijk overzicht van alle content rond mode en lifestyle. Die bestaat uit input van Youtube-gebruikers zelf, maar ook samenwerkingen met grote modebedrijven. Bovendien zullen op het kanaal ook modeshows live te zien zijn. En in een speciale 'Stories of Style' wordt de kijker backstage meegenomen.

'Ons doel is om Youtube.com/Fashion een diverse en inclusieve plek te maken, gevuld met de nieuwste mode en beauty trends, content en meer', zegt Derek Blasberg, hoofd fashion en beauty. 'We zullen de komende maanden werken aan het introduceren van meer internationale stemmen en het lokaal maken voor globale markten.'

Kritiek

Blasberg werkte eerder als schermgezicht voor CNN Style en leverde bijdragen aan het Amerikaanse modemagazine Vanity Fair. Zijn komst kwam niet geheel onverwacht, aangezien Youtube al langer de kritiek kreeg dat het te weinig aandacht besteedde aan de mode-industrie.

Nochtans blijft de modesector een prominente gebruikersgroep van het videoplatform. Volgens Statista genereerden beautyvideo's vorig jaar meer dan 169 miljard views op Youtube. Het aantal Fashion & Beauty-kanalen in 2018 zou ook zes keer meer zijn dan het aantal in 2014.