We kruisten Lewis Hamilton, Bernard Arnault en uiteraard duizenden liefhebbers van fraaie uurwerken. De belangrijkste vaststelling op Watches & Wonders: veel horlogers zoeken nieuwe materialen om hun producten lichter, krasvrijer of aantrekkelijker te maken. Trends Style selecteerde acht hoogtepunten.

De sierlijkste

Het betaalbare merk Baume & Mercier zoekt zijn publiek via een poëtische aanpak met contrasterende materialen. In de Riviera-reeks springt de Coastline in het oog. Dat stalen horloge is ter linkerzijde zowel op de lunette als op de wijzerplaat bezet met diamantjes. De verklaring is origineel: het betreft de kustlijn vanaf Monaco tot aan Saint-Tropez: het vasteland is bezet met diamantjes en de rest van de wijzerplaat suggereert het blauw van de Middellandse Zee. Opvallend is ook de inspanning die horlogebouwers doen om de horloges in een handomdraai zelf van een andere armband te voorzien.

IWC speelde de kaart van keramiek uit. Geen eenvoudig materiaal, omdat zirkoniumoxide eerst tot hoge temperaturen wordt verwarmd, waarbij het volume met een derde vermindert. De vorm blijft identiek. Bijzonder zijn de kleuren die IWC samen met Pantone realiseerde. De chronografen met een diameter van 41 millimeter zijn helemaal uit ceratanium gemaakt, dat eigenschappen van titanium (het kleine gewicht) en keramiek (krasvrij) verenigt. De Grand Montre d'Aviateur Top Gun onderstreept de link met de mythische school van de US Navy. Heel bijzonder zijn nieuwe versies, zoals de groene Woodland en deze sneeuwwitte Lake Tahoe.www.iwc.com Antwerpenaar Benoit Mintiens is een buitenbeentje in de horlogewereld. De industriële designer ging met zijn merk Ressence voor volstrekt originele uitdagingen. Het resultaat zijn unieke horloges, voorzien van draaiende schijven om de tijd aan te geven, in sommige gevallen voorzien van magnetische 'aandrijving' of gevuld met olie en andere innoverende technieken. In Genève stelde hij zijn laatste model voor, het Type 8. Van bij een eerste aanblik is al duidelijk dat hij dit keer naar de uiterste essentie heeft gezocht, waarbij enkel de uren en de minuten worden aangegeven. Door de secondewijzer overboord te gooien en gebruik te maken van Grade 5-titanium werd ook wat op het gewicht bespaard, waardoor het horloge, inclusief armband, slechts 42 gram weegt en daardoor nauwelijks om de pols gevoeld wordt. Ook aan de prijs is geschaafd, maar reken toch op 12.500 euro, exclusief belasting. Een prijs, die volgens de ontwerper een jonger publiek moet aantrekken dat oog heeft voor de uiterste eenvoud als vorm van luxe. www. ressencewatches.com Jaeger LeCoultre stelde in Genève een zoveelste versie van de Atmos voor, en toch blijft dat altijd weer een bijzonder moment. Omdat het 95 jaar oude fenomeen blijft fascineren. In tijden van ecologische bekommernissen kan geen mens voorbij aan een heus soort perpetuum mobile, dat niet hoeft te worden opgewonden, geen batterij behoeft en niet hoeft te worden bijgesteld. Dit keer zijn de aarde en de maan toegevoegd, die elk hun eigen baan beschrijven. Maar er was ook de Atmos Infinite, zeg maar de werkmansversie, voor 13.500 euro. Exclusief belasting. Voor wie van het onverwachte houdt, was er het model shooting stars , een horloge waar bij momenten een vallende ster op de wijzerplaat voorbijkomt. Wanneer dat gebeurt, is niet te voorspellen. Maar omdat het mechanisme aangedreven wordt door de rotor, komt dat bij actieve dragers vaker voor dan bij slomere types. www.jaeger-lecoultre.com Al ruim twintig jaar verbaast Chanel de wereld met allerhande variaties op zijn J12, die in het milleniumjaar debuteerde met het onweerstaanbare design van Jacques Helleu. Sinds 2016 bouwt het huis zijn eigen binnenwerken. Twee jaar geleden was er de transparante J12 X-Ray, en nu dus de J12 Diamond Tourbillon. Het doel van de oefening was duidelijk: de grootst mogelijke diamant in het nieuwe model te monteren en die tegelijkertijd doen meedraaien. De ideale oplossing bestond erin die diamant vast te zetten op de vliegende tourbillon (die slechts één aanhechtingspunt bezit). En omdat van een diamant verwacht wordt dat die ook nog fonkelt, werd voor 65 facetten gekozen. De ring waarin de tourbillon gevat zit, werd vervolgens van 26 briljanten voorzien. In een matzwarte keramieken kast zorgt dat voor een subtiel en tegelijkertijd indrukwekkend contrast.www.chanel.comCartier brengt elk jaar opnieuw een kleine lawine aan nieuwigheden. Vaak zijn die gestoeld op iconen en daar hebben ze er wel wat van in huis. Het is schaatsen op tradities, maar met telkens opnieuw dat opwindend tikkeltje extra. Als juwelier van nature speelt Cartier met decoratieve elementen bij zijn Pantère-armbanden en de uitdrukkingen van de métiers d'art zijn nooit ver weg. Bijzonder is de Tank Chinoise, die zijn honderdste verjaardag viert, maar nog altijd krachtig overkomt. Helemaal top is de Cartier Masse mystérieuse , die twee mechanismen verenigt: de mysterieuze massa uit 1912 met het geskeletteerde binnenwerk dat tegelijkertijd dienstdoet als rotor en maar liefst 400 componenten telt. Je kunt rustig stellen dat Cartier nooit eerder zo'n technisch hoogtepunt heeft ontworpen. Het is uitdagend technisch van uitzicht en getuigt tegelijkertijd van een (altijd bewegende) esthetiek. Naar verluidt heeft een team van tien man er acht jaar aan gewerkt. Er worden er slechts 45 stuks van gemaakt, en de prijs varieert tussen een 0,25 en 1,2 miljoen euro. www.cartier.comBij Piaget houden ze dan weer van een dubbelluik waarin zowel plaats is voor extravagantie als voor elegantie, en daarvoor heeft president Benjamin Comar een nieuwe naam bedacht: extraleganza . De obsessie voor ultraplat, met een uitschieter als de Altiplano waarvan de kast slechts 2 millimeter hoog is, is een van de kenmerken. Pracht en praal vormen twee andere kwaliteiten. In Genève stal de Limelight Gala Aventurine de show met haar kast van witgoud die als het ware omarmd wordt door twee kraagjes van diamanten en tsavoriet, ingewerkt in de verlengde horens. Voeg daar de armband in maille milanaise van witgoud bij, en je krijgt een geheel dat het midden houdt tussen juweel en horloge. www.piaget.comHublot heeft altijd erg krachtige horloges neergezet en verrast nu iedereen met een eigen interpretatie van een vierkant uurwerk in de nieuwe reeks Square Bang. Die vorm vereist bijzondere aandacht van de horlogemaker, omwille van het in huis aangepaste Unico-loopwerk. Hublot zette een schitterend resultaat neer dat de koper een volledige inkijk geeft in de intimiteit van dat viriele stuk mechaniek. Kenners zullen de blik op het columnwiel zeker weten te appreciëren. Dit bijzondere horloge komt eraan in titanium, zwart keramiek en King Gold. Helemaal onweerstaanbaar is Square Bang All Black, die net als alle All Blacks, als enige van de nieuwe reeks op een beperkte oplage van 250 stuks wordt geproduceerd. Verrassend elegant in zijn viriele kracht. www.hublot.com