Maak het jezelf makkelijk en betaal veilig door gebruik te maken van de elektronische portefeuille (e-wallet) op je smartphone. Twijfel je nog om de stap te zetten?In dit artikel beantwoorden we al je vragen.

Is dat wel veilig, betalen met een smartphone? Hoe registreer je je kaart in een e-wallet en hoe betaal je ermee in de winkel?

Veilig

Dankzij het identificatiesysteem van je telefoon (via een vingerafdruk, gezichtsherkenning, een geheime code of een ontgrendelingspatroon) heeft niemand toegang tot je e-wallet. Zo kun alleen jij ermee betalen in een winkel of online.

Met de technologie Visa Token verlopen je mobiele betalingen volledig veilig als je je e-wallet koppelt aan je Visa-kaart.* Deze geavanceerde technologie vervangt de gevoelige betaalgegevens van de kaart, zoals het 16-cijferige kaartnummer, de vervaldatum en de controlecode van drie cijfers, door een unieke digitale identifier: een 'token'. Dat kun je dan gebruiken om te betalen zonder de gevoelige gegevens van je kaart te tonen.

Handig

Je koffie, een busticket, je boodschappen of een tijdschrift in de boekhandel: je betaalt het allemaal met je telefoon, dankzij de veilige mobiele betaalmethode.Zie je op de betaalterminal in de winkel het logo van contactloos betalen staan? Dan hoef je je portefeuille niet meer uit te kammen op zoek naar je betaalkaart. Voortaan betaal je namelijk eenvoudig en snel met je gsm, die je altijd bij de hand hebt.

Eenvoudig

Om te kunnen betalen met je gsm moet je enkel je betaalkaart (Visa Credit, Visa Debit)** toevoegen aan een van de e-wallets, zoals de apps Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay of Garmin Pay.*** Open je betaalapp, log in en houd gewoon je smartphone in de buurt van de terminal. De technologie doet de rest. En omdat je je moet identificeren bij elke transactie, blijft het risico op fraude beperkt indien je telefoon gestolen wordt.

Meer informatie over betalen met je smartphone vind je hier.

De kers op de taart? In tegenstelling tot contactloze betalingen met je betaalkaart kan je een bedrag van meer dan 50 euro**** betalen zonder je kaart in de terminal te steken en je pincode in te geven. Minder tijdverlies en net zo veilig!

(*) Onder voorbehoud van aanvaarding van de Visa-betaling door de handelaar (**) Onder voorbehoud van beschikbaarheid van contactloze mobiele betaling bij je bank (***) De genoemde merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en worden uitsluitend ter identificatie gebruikt. (****) Zie de voorwaarden die van toepassing zijn bij je bank voor de toegestane betalingslimieten

