Uurwerkbouwer Bell & Ross heeft zichzelf heruitgevonden. Het resultaat is de nieuwe collectie BR 05. En die schreeuwt design. De horloges hebben dan ook een veel draagbaardere stijl dan vorige generaties. Het ideale uurwerk voor stedelijke ontdekkingsreizigers of voor wie het net dat tikkeltje stoerder mag.

De nieuwe modellen blijven trouw aan de kernwoorden van Bell & Ross: leesbaarheid, functionaliteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Het verschil: ze pronken met een daadkrachtige stadse uitstraling. De lijnen van de kast zijn een combinatie van rond en vierkant, de geometrische basisvormen die zo bepalend zijn voor de identiteit van het merk.

De BR05 hoort bij de familie van horloges met een geïntegreerde kast: de band loopt over in de kast zodat er één geheel ontstaat. Of zoals Bruno Belamich, medeoprichter en creatief directeur van Bell & Ross, het verwoordt: 'Dit soort design grijpt terug naar de jaren zeventig en wanneer we dat omzetten naar Bell & Ross, leidt dat tot een grafische stijl die zowel markant als modern is.'

De band loopt over in de kast zodat er één geheel ontstaat © Bell&Ross

Dankzij het geïntegreerde ontwerp, het robuuste draagcomfort en de minutieuze afwerking is de BR05 een trouwe bondgenoot bij iedere actieve, urban levensstijl. Ideaal voor de stadse man die de uitdagingen van het moderne leven het hoofd biedt en die de tijd en zijn lot zelf in de hand heeft.

Opvallende details

Naast de traditionele stalen banden, is de nieuwe collectie ook verkrijgbaar met een geribbelde rubberen band, als stilistisch alternatief. Die zijn verkrijgbaar in zilvergrijs, marineblauw of diep zwart. Naast deze kleuruitvoeringen is er ook nog een ander model, met een skeletonwijzerplaat en -gangwerk. Het is onze absolute favoriet, maar wie een exemplaar wil bemachtigen moet snel zijn. Het model is gelimiteerd tot 500 exemplaren.

Onze favoriet is dit horloge met zichtbaar radarwerk © Bell&Ross

Voor wie het net dat tikkeltje meer mag zijn: een BR 05 in goudkleurige uitvoering © Bell&Ross

De hele collectie is hier te bekijken.