Modelabel Tommy Hilfiger werkt samen met online leerplatform FutureLearn om lezingen te geven over sociale thema's. Onder meer actrice Jameela Jamil en model Indya Moore zetten hun schouders onder het project.

Een uniek portfolio van educatieve cursussen over thema's met een sociale impact: zo noemt modeontwerper Tommy Hilfiger de nieuwe samenwerking met leerplatform FutureLearn. Beide bedrijven zetten zich in voor sociale en ecologische duurzaamheid. Het partnerschap bouwt voort op de lente 2021 Tommy Hilfiger-campagne, die draait rond het thema Moving Forward Together. De hosts van deze leermomenten zijn een diverse groep activisten.

'We willen onze fans niet alleen inspireren maar ook in staat stellen om een positief verschil te maken in hun eigen leven en dat van anderen', zegt Tommy Hilfiger in een verklaring. 'Het creëren van gratis, betekenisvolle cursussen is een manier waarop we kunnen bijdragen. Deze leerstof wordt niet altijd op scholen behandeld, maar is zeker vandaag erg belangrijk. Om samen vooruit te gaan, moeten we allemaal meer leren over onszelf, onze gemeenschappen en de planeet. Dat is precies wat onze cursussen willen doen.'

De vijf cursussen focussen op duurzaamheid, LGBTQIA+-bondgenootschappen, body positivity en gemeenschapsvorming. Via het platform zullen gebruikers een veilige ruimte hebben om uiteenlopende ervaringen te verkennen, hun persoonlijke dromen en unieke uitdagingen te delen. Elke cursus onderzoekt manieren om positieve verandering teweeg te brengen.

'We hopen dat de diverse en inspirerende stemmen die aan de basis van deze gesprekken liggen een verscheidenheid aan nieuwe perspectieven naar het platform zullen brengen waarmee onze miljoenen leerlingen zich op zinvolle wijze kunnen bezighouden', aldus Justin Cooke, chief content en partnerships officer bij FutureLearn.

De korte cursussen zijn gratis, nemen elk vier uur in beslag en zijn hier voor onbepaalde tijd te bekijken. Naast de FutureLearn-cursussen zal Tommy Hilfiger een reeks live talks geven op zijn wereldwijde sociale kanalen om aanvullende life hacks in korte vorm aan te reiken. 15 februari: Onderzoek naar lichaamsneutraliteit en het uitdagen van lichaamsbeeldstereotypen met actrice, podcaster, model, schrijfster en activiste voor lichaamspositiviteit Jameela Jamil .

. 1 maart: Verkenning van duurzaam leven en liefhebben met zangeres en duurzaamheidsactiviste Mogli .

. 15 maart: Het verkennen van intersectionaliteit en wat je uniek maakt met DJ, zanger, songwriter, performer en activist Kiddy Smile .

. 29 maart: Verkenning van mentorschap en gemeenschappen met collectief de Compton Cowboys .

. Zomer 2021: Verkenning van LGBTQIA+ activisme, belangenbehartiging en bondgenootschap met actrice, model en activiste Indya Moore.

Een uniek portfolio van educatieve cursussen over thema's met een sociale impact: zo noemt modeontwerper Tommy Hilfiger de nieuwe samenwerking met leerplatform FutureLearn. Beide bedrijven zetten zich in voor sociale en ecologische duurzaamheid. Het partnerschap bouwt voort op de lente 2021 Tommy Hilfiger-campagne, die draait rond het thema Moving Forward Together. De hosts van deze leermomenten zijn een diverse groep activisten. 'We willen onze fans niet alleen inspireren maar ook in staat stellen om een positief verschil te maken in hun eigen leven en dat van anderen', zegt Tommy Hilfiger in een verklaring. 'Het creëren van gratis, betekenisvolle cursussen is een manier waarop we kunnen bijdragen. Deze leerstof wordt niet altijd op scholen behandeld, maar is zeker vandaag erg belangrijk. Om samen vooruit te gaan, moeten we allemaal meer leren over onszelf, onze gemeenschappen en de planeet. Dat is precies wat onze cursussen willen doen.'De vijf cursussen focussen op duurzaamheid, LGBTQIA+-bondgenootschappen, body positivity en gemeenschapsvorming. Via het platform zullen gebruikers een veilige ruimte hebben om uiteenlopende ervaringen te verkennen, hun persoonlijke dromen en unieke uitdagingen te delen. Elke cursus onderzoekt manieren om positieve verandering teweeg te brengen.'We hopen dat de diverse en inspirerende stemmen die aan de basis van deze gesprekken liggen een verscheidenheid aan nieuwe perspectieven naar het platform zullen brengen waarmee onze miljoenen leerlingen zich op zinvolle wijze kunnen bezighouden', aldus Justin Cooke, chief content en partnerships officer bij FutureLearn.