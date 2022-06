Objecten die het verschil maken.

Lluís Masriera is de beroemdste telg uit een Barcelonees juweliershuis dat in 1839 door zijn grootvader werd opgericht, en vandaag nog altijd bestaat. Tijdens zijn studies emailleur in Genève trok Masriera vaak naar de kunstsalons in Parijs, waar hij onder meer het werk van René Lalique leerde kennen. Geïnspireerd door deze oervader van het art-nouveaujuweel verkaste de 28-jarige in 1900 terug naar Barcelona. Als artistiek directeur liet hij de hele familiestock smelten en creëerde met de grondstoffen zijn eerste eigen art-nouveaujuwelen. Een van die originele stukken is deze sierlijke hanger uit 18 karaat goud van ongeveer 8 op 4 centimeter uit het begin van de twintigste eeuw. Doordat de achtergrond is opgebouwd als een honingraat met roosdiamanten, is het juweel semitransparant en ontstaat er een interessant lichtspel. De buitenste cirkel bestaat uit gekalibreerde saffieren, en de opwaaiende jurk is gegraveerd en afgewerkt met een combinatie van roosdiamanten en het typische groene email van Masriera. Ook voor de vleugels gebruikte de Spanjaard email: dankzij de vernuftige plique-à-jour emailtechniek is zowel het bovenste roze als het wit transparant. Sinds 1958 specialiseert de Belgische familiezaak Epoque Fine Jewels zich in art-nouveau- en art-decojuwelen. Doordat moeder Nicole Verschuere een van de eerste verzamelaars van Lalique was, bouwde ze de galerij - samen met haar dochter en zoon - uit tot dé wereldwijde referentie voor art-nouveaujuwelen. Voor de twee belangrijkste beurzen Brafa en Tefaf verzamelden ze een nieuwe collectie van vaak museale kwaliteit, met onder meer ook stukken van René Lalique en onze Belgische art-nouveaukunstenaar Philippe Wolfers die de bezoekers ongetwijfeld zullen doen wegdromen.