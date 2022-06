Objecten die het verschil maken.

Ben Storms is een ontwerper die graag de relatie tussen materiaal en techniek op zijn kop zet. Geef hem marmer of metaal en hij blaast er lucht in. Geef de man echter glas en hij weigert te blazen, maar gaat gieten. Met dit gloednieuwe wandobject zette Storms bovendien zijn eerste stappen richting kleur. Wat hem als ontwerper zo bijzonder maakt, is dat hij zowel de poëtische kracht bezit om esthetisch prikkelende vormen te creëren, maar dat hij ook zijn handen uit de mouwen steekt om met productietechnieken en materialen te experimenteren. Een ambachtsman pur sang. De Belgische designer maakte eerder al Ex Hale-wandobjecten in natuursteen en metaal. Deze versie in glas creëerde hij op verzoek van de Antwerpse designwinkel en galerie St. Vincents. Die viert dezer dagen haar vijfde verjaardag en nodigde daarom vijf ontwerpers uit om vijf exclusieve objecten te creëren. Al die objecten worden van 12 mei tot 9 juli tentoongesteld bij St. Vincents onder de toepasselijke noemer 5/5/5. In diezelfde periode trekt Ben Storms ook nog naar de designweek van Milaan, waar hij samen met zijn collega's van Zaventem Ateliers neerstrijkt in het Baranzate-district in het noordwesten van de stad. Sinds Ben Storms in 2013 afstudeerde aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen (mede dankzij ondergetekende in de jury), scheert hij hoge toppen in de design- en interieurwereld. Zijn werk prijkt in galeries over de hele wereld, zowel onder zijn eigen naam als binnen het designcollectief BRUT.