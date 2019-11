Begin november werd de samenwerking tussen Prada en Adidas met veel bombarie aangekondigd. Vandaag volgde eindelijk de onthulling: de collectie bestaat enkel uit een wit paar sneakers en bijhorende bowlingtas.

De samenwerking moest het hoogtepunt worden van een zogenaamde co-lab tussen een luxemerk en een eerder betaalbaar sportmerk. Wekenlang werd gespeculeerd over collectie die op de modewereld zou worden losgelaten. Zou het een bijzondere sneakercollectie worden? Of een exclusieve sportcollectie? Geen van die twee, zo blijkt. Voorlopig worden slechts twee items op het publiek losgelaten: een sneaker en een bowling bag.

De iconische Superstar-sneaker, een van Adidas' paradepaardjes, wordt opnieuw uitgebracht. Voor de gelegenheid wordt de volledig witte schoen bedrukt met het Prada-logo. Er zullen amper 700 paar van de unisex-sneaker uitgebracht worden. Daarnaast brengen ze ook een nieuwe versie van de iconische bowling bag van Prada uit waarop de twee logo's duidelijk te zien zijn.

Legendarische ontwerpen

Beide merken waren in het verleden al verantwoordelijk voor een aantal - inmiddels legendarische - ontwerpen die mode en sport samenbrachten. Zo is de Superstar-sneaker oorspronkelijk een basketbalschoen, maar groeide die sinds zijn lancering in 1969 uit tot een waar fenomeen binnen de popcultuur.

Ook Prada heeft meerdere sportswear items op de markt gebracht binnen diens Prada Linea Rossa-collectie.

Beide items van Prada x Adidas zijn vanaf 4 december te koop, zowel online als in geselecteerde Prada- en Adidas-winkels. Het is voorlopig niet duidelijk of de samenwerking nog meer ontwerpen heeft opgeleverd.