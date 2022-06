De top-down generatie zet niet langer de norm. De 'New Generation of Leaders' zijn inspirerende voorbeelden in hun manier van zijn en doen. Professionals zoals Sergio Herman die de eer aan zijn team laat in de begeleiding naar nieuwe successen en die aan de generaties van morgen denkt. Geen wonder dat de sterrenchef zijn gading vond bij Land Rover, met haar vlaggenschip Range Rover al meer dan vijftig jaar lang leider op het vlak van luxe-SUV's en met de nagelnieuwe Range Rover klaar om daar als leader in modern luxury minstens even veel decennia bij te doen.

"Ik word geïnspireerd door mensen die ergens voor vechten en de mentaliteit hebben om elke dag te pushen", vertelt Sergio Herman. Dames zoals Lady Chef Jaclyn Kong en Lady Maître Dorine Van Den Eynde die de plak zullen zwaaien in het nagelnieuwe restaurant Blueness dat Sergio Herman recent in Antwerpen opende. Een veelbelovende, culinaire bestemming die moderne Franse keuken zal combineren met Japanse accenten. Restaurantgids Gault & Millau bekroonde Sergio Herman onlangs als 'Entrepreneur of the Year'. Toch kondigde Sergio ook aan dat hij wat bewuster in het leven wil staan. Sinds de coronapandemie besteedt hij bewust meer tijd aan zijn gezin, het leven en de natuur.

Sergio is daarmee niet alleen. De pandemie heeft onze hang naar warmte en verbondenheid en naar minder maar betere luxe versterkt. Het is een algemene tendens. Luxe schuilt vandaag niet langer in overdaad maar in de eenvoud der dingen: tijd met vrienden of familie doorbrengen, tijd voor jezelf nemen om een museum te bezoeken of met je nieuwe Range Rover een afgelegen landweggetje in te slaan en te genieten van wat Moeder Natuur ons te bieden heeft.

De 'New Generation of Leaders' opteren voor minder maar beter; voor vakmanschap, puurheid, warmte, connecties, loyaliteit en raffinement,... exact de modern luxury-waarden die de nieuwe Range Rover belichaamt

Zilte roots

Bij de 'New Generation of Leaders' draait het enerzijds om puur leven met respect voor onze omgeving en de volgende generaties maar ook om vakmanschap en het artisanale. Waarden die Sergio Herman hoog in het vaandel draagt zo ontdekken we wanneer we naar zijn heimat Zeeland trekken en in Yerseke kreeftvisser Jan Zoeteweij bezoeken. Vader en intussen ook zoon vissen sinds 1991 met hun YE 9 boot op duurzame wijze op Oosterscheldekreeft. Die leveren ze aan toprestaurants in ons land en Nederland. Sergio houdt van hun lokale, duurzame werkwijze.

Modern luxury draait enerzijds om puur leven met respect voor de omgeving en de volgende generaties maar ook om vakmanschap en het artisanale. Waarden die Sergio Herman en Land Rover hoog in het vaandel voeren.

In Biervliet bezoeken we kaasboerderij 'De Vos', waarmee Sergio reeds lang samenwerkt. De sterrenchef besluit een stukje artisanaal vervaardigde kaas mee te nemen om er een gerecht mee te bereiden. Jezelf uitdagen en heruitvinden: mee zijn met je tijd, dat is ook iets dat die nieuwe leiders van vandaag kenmerkt. Ook Range Rover vond zichzelf heruit en reed de nieuwe Range Rover het tijdperk van moderniteit binnen, evenwel met veel respect voor het erfgoed en vakmanschap. Het resultaat is state-of-the-arttechnologie in een koetswerk met een prachtige belijning die herinnert aan de vorige generaties. Luxe is vandaag ook gelinkt met de emoties die je ervaart bij het aanschouwen van kunst of een gebouw als Het Havenhuis in Antwerpen. Een parel van de hand van de Brits-Irakese architecte Zaha Hadid die generaties lang zal beroeren, net als de Range Rover met zijn unieke design zal doen.

De nieuwe Range Rover, dé wagen voor een nieuwe generatie leiders

