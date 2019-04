Op zoek naar een Meesterwoning of andere architecturale parel?

Van funky flat, edgy loft en charmante villa tot historisch erfgoed: Immodome is niet je doorsnee immobiliënkantoor. Het verkoopt alleen woningen met persoonlijkheid, dat is: met een architecturale, historische en/of esthetische meerwaarde én neemt je mee op wandel.

Het Antwerpse kantoor is sinds 2014 actief en houdt zich enkel met residentieel vastgoed bezig, met prijzen tussen 200.000 en 3.000.000 euro: een mix van betaalbare en erg exclusieve woningen maar steeds erg apart. Maar ze verkopen niet alleen huizen, ze organiseren ook architectuur- en kunst gedreven evenementen en architectuurwandelingen in en rond Antwerpen onder de naam 'Dome Events'. Een professionele gids leidt de wandelaars in twee uur tijd langs alle architecturale parels van de betreffende wijken. Daarnaast zijn er ook vernissages of events waarbij bezoekers bijvoorbeeld alles te weten komen over duurzaamheid en toekomstgericht bouwen. Inschrijven kan online.

Isabel De Laet: "Tijdens het weekend pikken er wel wat gezinnen een museumbezoek mee maar op het vlak van architectuur ontbreekt het vaak aan toffe en interessante gezinsuitjes. Dankzij het concept van Dome Events kunnen zelfs kinderen zich op een ludieke manier verdiepen in architectuur. Zo hebben we dit jaar al een paar architectuurwandelingen georganiseerd en deze werden door iedereen zeer enthousiast onthaald. Momenteel ligt onze focus op het organiseren van Dome-wandelingen in verschillende architecturaal interessante buurten in de regio Antwerpen maar met de heel recente opening van ons tweede kantoor in Schilde gaan we snel ook wandelroutes in het noorden van Antwerpen en de Kempen aanbieden."