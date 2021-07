In Antwerpen is maandag de op twee na grootste diamant ter wereld aangekomen voor analyse en verwerking. Het gaat om een ruwe diamant van 1.175 karaat die ontgonnen werd in een mijn in Botswana. De waarde van de diamant kan pas na grondige analyse worden bepaald, maar het gaat wellicht om meerdere tientallen miljoenen euro's.

De diamant maakt deel van een groter geheel van vijf stukken die samen 2.500 karaat wegen. Hij is afkomstig uit de Karowe-mijn in Botswana, waar diamanten met een scanner worden gedetecteerd alvorens ze worden uitgekapt. Daardoor kunnen ze niet verbrokkelen tijdens de ontginning.

De komende vier tot zes maanden worden de stukken, waaronder ook de op twee na grootste diamant van 1.175 karaat, grondig geanalyseerd om de exacte samenstelling, kwaliteit, dikte en zuiverheid te bepalen. Eens dit gebeurd is, zal de diamant op reis gaan.

'Mensen moeten dit kunnen zien en in hun handen nemen voor we hem slijpen tot kleinere diamanten en verwerken in juwelen', zegt Rafael Papismedov van diamantbedrijf HB Antwerp. 'De volgende stop is New York, wat daarna volgt is nog niet duidelijk.'

Unieke steen

De steen is minstens 1,5 miljard jaar oud, de waarde kan pas bepaald worden zodra de analyses achter de rug zijn en duidelijk wordt hoe hij verwerkt zal worden. 'De diamant is naar Antwerpen gebracht omdat wij de enige stad ter wereld zijn die dit soort diamanten kunnen verwerken', zegt Papismedov. 'Het gaat echt om een unieke steen, de zuiverheid en transparantie is ongezien.'

'We kijken ernaar uit om met deze steen aan de slag te gaan', aldus woordvoerster Margaux Donckier. 'Dankzij onze manier van werken zal ook de Botswaanse overheid betrokken worden in het hele proces, zodat ook de inwoners van Botswana maximaal kunnen meegenieten van wat dit soort uitzonderlijke vondsten opbrengt.'

De steen kreeg nog geen naam, die komt er na een wedstrijd bij de lokale bevolking in de buurt van de mijn in Botswana.

De diamant maakt deel van een groter geheel van vijf stukken die samen 2.500 karaat wegen. Hij is afkomstig uit de Karowe-mijn in Botswana, waar diamanten met een scanner worden gedetecteerd alvorens ze worden uitgekapt. Daardoor kunnen ze niet verbrokkelen tijdens de ontginning. De komende vier tot zes maanden worden de stukken, waaronder ook de op twee na grootste diamant van 1.175 karaat, grondig geanalyseerd om de exacte samenstelling, kwaliteit, dikte en zuiverheid te bepalen. Eens dit gebeurd is, zal de diamant op reis gaan. 'Mensen moeten dit kunnen zien en in hun handen nemen voor we hem slijpen tot kleinere diamanten en verwerken in juwelen', zegt Rafael Papismedov van diamantbedrijf HB Antwerp. 'De volgende stop is New York, wat daarna volgt is nog niet duidelijk.' De steen is minstens 1,5 miljard jaar oud, de waarde kan pas bepaald worden zodra de analyses achter de rug zijn en duidelijk wordt hoe hij verwerkt zal worden. 'De diamant is naar Antwerpen gebracht omdat wij de enige stad ter wereld zijn die dit soort diamanten kunnen verwerken', zegt Papismedov. 'Het gaat echt om een unieke steen, de zuiverheid en transparantie is ongezien.' 'We kijken ernaar uit om met deze steen aan de slag te gaan', aldus woordvoerster Margaux Donckier. 'Dankzij onze manier van werken zal ook de Botswaanse overheid betrokken worden in het hele proces, zodat ook de inwoners van Botswana maximaal kunnen meegenieten van wat dit soort uitzonderlijke vondsten opbrengt.' De steen kreeg nog geen naam, die komt er na een wedstrijd bij de lokale bevolking in de buurt van de mijn in Botswana.