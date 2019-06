Hij is al meer dan twee jaar president af. Toch verschijnt Barack Obama doorgaans nog altijd in een strak pak en wit overhemd. Tijdens de tweede ronde van de Amerikaanse NBA-basketfinale verraste hij iedereen met een zwart lederen jasje.

Nee, zelfs na zijn jaren als Amerikaans president kunnen we Barack Obama niet vaak op een casual outfit betrappen. Toch gebeurde dat zondagavond tijdens de tweede ronde van de NBA-basketfinale. In een zwarte lederen jas maakte hij zijn entree naast het veld. Geen glimmend model zoals Danny Zuko in Grease. Wel een - duidelijk op maat gemaakt - strak model, afgewerkt met een zwart dichtgeknoopt hemd en grijze jeans.

Ster van de avond

Een ding werd meteen duidelijk: het modegevoel van Obama was de ster van de avond. Dat hadden de twee strijdende teams ongetwijfeld niet verwacht. Toch was zijn komst naar de wedstrijd niet helemaal een verrassing. De 44ste president van de Verenigde Staten is een fervent basketbalfan. Tijdens een bezoek aan de Golden State Warriors in januari, beloofde hij terug te komen mocht het team de finale halen. Ook andere bekende aanwezigen, zoals de Canadese rapper Drake en Home Alone-kindster Macaulay Culkin, verdwenen prompt naar de achtergrond.

Toch is het niet de eerste keer dat Obama zich wat losser kleedt. In 2014, toen hij nog president was, stapte hij al eens een boekenwinkel binnen in een bruin lederen jasje. En begin dit jaar stuwde hij zijn swag-niveau tot ongekende hoogte in een zwart bomberjack. Als een voormalig president zijn blazer aan de kant durft laten, mag u dat dus ook.