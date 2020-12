Uit restjes stof van haar vrouwencollectie creëerde Nathalie Vleeschouwer tijdens de eerste lockdown een capsulecollectie voor mannen. Die stunt herhaalt de ontwerpster nu opnieuw. En er is nog meer op komst: in het voorjaar wordt een uitgebreidere collectie gelanceerd.

Het winterseizoen ging goed van start. De lockdown werd opgeheven. De modewereld draaide weer op volle toeren. Nathalie Vleeschouwer ontwierp een vrouwencollectie, zoals ze al jaren doet. Een mannencollectie voor het huidige winterseizoen stond dus niet op de planning.

Maar dan ging het land in novemberweer in lockdown en viel alles stil. Opnieuw zag Nathalie prachtige stoffen liggen in het magazijn, bedoeld voor bijproducties die nooit zouden plaatsvinden. Nathalie contacteerde het atelier in Antwerpen waar ze vast mee samenwerkt. Een tweede capsule mannencollectie komt tot stand.

. © Nathalie Vleeschouwer

De motivatie was nog groter dan vorige keer: de stoffen zouden niet verloren gaan, er werd extra werk gecreëerd in eigen land én er waren al klanten van de vorige capsulecollectie die vroegen naar meer.

De capsulecollectie bestaat uit 2 modellen: een overhemd in verschillende wolkwaliteiten en een casual broek in 3 kleuren, stuks die onderling goed combineerbaar zijn. Die combinatiemogelijkheden zijn immers een van de zo gewaardeerde kenmerken van de ontwerpster. De stoffen werden gerecupereerd uit de vrouwencollectie, the twinning game is on again!

. © Nathalie Vleeschouwer

De oplage is beperkt. Overhemden verkrijgbaar in maten S-M-L aan €189, broeken in maten XS-S-M-L aan €139. Verkooppunten: De capsulecollectie is exclusief online verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Het winterseizoen ging goed van start. De lockdown werd opgeheven. De modewereld draaide weer op volle toeren. Nathalie Vleeschouwer ontwierp een vrouwencollectie, zoals ze al jaren doet. Een mannencollectie voor het huidige winterseizoen stond dus niet op de planning.Maar dan ging het land in novemberweer in lockdown en viel alles stil. Opnieuw zag Nathalie prachtige stoffen liggen in het magazijn, bedoeld voor bijproducties die nooit zouden plaatsvinden. Nathalie contacteerde het atelier in Antwerpen waar ze vast mee samenwerkt. Een tweede capsule mannencollectie komt tot stand. De motivatie was nog groter dan vorige keer: de stoffen zouden niet verloren gaan, er werd extra werk gecreëerd in eigen land én er waren al klanten van de vorige capsulecollectie die vroegen naar meer.De capsulecollectie bestaat uit 2 modellen: een overhemd in verschillende wolkwaliteiten en een casual broek in 3 kleuren, stuks die onderling goed combineerbaar zijn. Die combinatiemogelijkheden zijn immers een van de zo gewaardeerde kenmerken van de ontwerpster. De stoffen werden gerecupereerd uit de vrouwencollectie, the twinning game is on again!