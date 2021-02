Arte Antwerp opent voor het eerst een permanente winkel buiten Antwerpen. Het Belgische modemerk trekt naar het kloppende hart van de Brusselse modewereld.

Na thuisstad Antwerpen, is het voor Arte Antwerp de beurt aan de Belgische hoofdstad voor het aangaan van een nieuw avontuur. 'Arte Antwerp creëert hiermee een eigen uitvalsbasis voor de Brusselse community', zegt founder en creative director Bertony Da Silva. 'Het is een dynamische en internationaal georiënteerde community die we op deze manier eindelijk een stuk van het Arte Antwerp universum dichter bij huis kunnen bieden.'

Om de lokale gemeenschap te eren, lanceert Arte Antwerp een exclusieve reeks hoodies en T-shirts die enkel in de Brusselse winkel verkrijgbaar zullen zijn. De gloednieuwe vestiging in Brussel vormt daarenboven een symbolische bekroning van het vijfjarige bestaan van de flagship store in Antwerpen.

Onbevangen sfeer

Voor de locatie van de nieuwe vestiging koos het Belgische modemerk niet voor niets de Antoine Dansaertstraat. De iconische Brusselse winkelstraat staat bekend om haar bruisende en onbevangen sfeer in combinatie met een historische aantrekkingskracht voor creatievelingen. En net deze verbondenheid met creatives staat sterk centraal in en rondom het merk.

. © Arte Antwerp

Voor het interieur werkte Arte Antwerp samen met opkomend Belgisch talent Orson Van Beek. De spatial designer transformeerde het pand tot een modernistische ruimte met verwijzingen naar het werk van interieurarchitect Michel Boyer en het iconische Espace Niemeyer van de architect Oscar Niemeyer. In de winkel worden de laatste nieuwe collecties van Arte Antwerp omkaderd door aluminium wanden met modulaire schappen die aanpasbaar zijn naargelang de seizoenen. Het plafond werd in zijn originele, ruwe betonnen staat behouden. De lichte, houten vloer zorgt voor een warme toets aan de ruimte.

. © Arte Antwerp

