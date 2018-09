Michael Kors koopt modehuis Versace over voor meer dan 1,8 miljard euro

De Amerikaanse conglomeraat Michael Kors heeft het bekende Italiaanse modehuis Versace overgenomen voor meer dan 1,8 miljard euro. Dat laat de Amerikaanse modewebsite Business of Fashion weten. Dat is twee en half keer zoveel als wat het merk op dit moment waard is.

In 2017 nam Kors het luxeschoenenlabel Jimmy Choo nog over voor ongeveer 1 miljard euro.

Donatella blijft

Kors wil de komende jaren het aantal fysieke winkels van Versace opkrikken van 200 naar 300, de webshop verder uitbreiden en meer inzetten op accessoires en schoenen voor mannen en vrouwen. Binnen Kors blijft John D. Idol CEO, en ook creative director Donatella Versace blijft haar huidige functie uitoefenen onder de nieuwe koepel.

'Dit is een spannend moment voor Versace', liet Donatella optekenen in een statement. 'Deze nieuwe weg voor het modehuis onderstreept ons geloof in het succes van Versace op lange termijn en onze toewijding voor deze nieuwe luxekoepel.'

De familie Versace krijgt 150 miljoen dollar van de aankoopprijs in aandelen van Michael Kors Holdings, liet persagentschap Belga nog weten. Die zal na de afronding van de overname door het leven gaan als Capri Holdings. Michael Kors blijft wel bestaan als modemerk.