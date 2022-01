De SUV is vandaag populairder dan ooit. Ongeveer de helft van de Belgen die een nieuwe auto kopen, kiest tegenwoordig voor een SUV. Wie op zoek is naar luxe en stijl, komt dan al snel bij Jaguar terecht. Het Britse premiummerk, dat zich voorbereidt op een volledig elektrische toekomst, heeft met de E-PACE, F-PACE en I-PACE drie opmerkelijke SUV's in huis.

Voor Jaguar Land Rover zijn het bijzondere tijden. Achter de schermen werkt het bedrijf aan een nieuwe toekomst, die volledig elektrisch wordt. Jaguar profileert zich als een luxemerk voor de meest veeleisende klanten en plaatst duurzaamheid centraal. Tegen 2025 rijden alle Jaguar-modellen uitstootvrij. De eerste stappen richting elektrificatie zijn al gezet. Dat zie je bijvoorbeeld in het SUV-gamma, dat bestaat uit de E-PACE, F-PACE en I-PACE. Deze maand is het trouwens een goed moment om met dit gamma kennis te maken. Want Jaguar biedt tot eind januari interessante saloncondities en standaard vijf jaar fabriekswaarborg.

E-PACE

De compacte SUV E-PACE kreeg recent een upgrade. Nieuw in het gamma is bijvoorbeeld de R-Dynamic Black. Klinkt sportief? Zo ziet hij er ook uit, met zijn donkergetinte ruiten en lichtmetalen velgen (19 duim) met rode remklauwen. Overal vind je accenten in glanzend zwart: buitenspiegelkappen, de onderste rand van het radiatorrooster, de zijruitomlijsting en noem maar op. Het geeft het uiterlijk van de E-PACE - die hier ook beschikt over een panoramisch dak - nog meer uitstraling.

Jaguar E-PACE

Daarnaast verbeterde Jaguar de connectiviteit, met onder meer Apple CarPlay en Android Auto om je smartphone draadloos te kunnen tonen op het centrale scherm van de E-PACE. Fiscaal interessant als bedrijfswagen is de P300e PHEV-versie met een lage CO 2 -uitstoot vanaf 44 g/km (volgens WLTP-norm). Deze plug-inhybride verenigt een 200 pk sterke 1.5-driecilinder-benzinemotor met een elektromotor van 109 pk (80 kW). Goed voor een zuiver elektrisch rijbereik tot 55 km. Liever een benzine of diesel? Dat kan in de E-PACE ook nog. Ontdek hier de saloncondities op de Jaguar E-PACE.

Jaguar F-PACE

F-PACE

Een maatje groter dan de E-PACE is de F-PACE, destijds de allereerste SUV in het gamma van Jaguar. Die is nu ook beschikbaar als R-Dynamic Black en valt op door zijn glanzend zwarte velgen (20 duim), panoramisch dak, donkergetinte ruiten en glanzend zwarte dakrails. "De F-PACE is een prestatiegerichte SUV met een assertief, doelgericht design dat hem echt onderscheidt. De creatie van de nieuwe F-PACE R-Dynamic Black gaf ons de kans om zijn gebeitelde, evenwichtige vorm te benadrukken en voor meer visuele impact en uitstraling te zorgen", vertelt Adam Hatton, Exterior Design Director bij Jaguar.

Tegelijk verbeterde Jaguar in het volledige F-PACE-gamma de connectiviteit, de rijhulpsystemen en het welzijn van de inzittenden. Zo kun je via het aanraakscherm of de Jaguar Remote App instellen wanneer je wilt vertrekken. De F-PACE gebruikt dan de ventilatoren en de recirculatiefunctie van de airconditioning om de lucht in de wagen te verfrissen nog voor je vertrekt. In het interieur zit bovendien een CO 2 -sensor, die het koolstofdioxidegehalte controleert en regelt. Goed bedacht van Jaguar, in deze tijden waarin luchtkwaliteit steeds belangrijker wordt. Over luchtkwaliteit gesproken: de F-PACE Plug-in Hybrid kan tot 53 km zuiver elektrisch rijden. Versies van de F-PACE PHEV met CO 2 -uitstoot vanaf 49 g/km (in WLTP-cyclus) komen in aanmerking voor een gunstig fiscaal stelsel in België. Ontdek hier de saloncondities op de Jaguar F-PACE.

Jaguar I-PACE

I-PACE

Wil je altijd elektrisch rijden, dan moet je bij de derde SUV van Jaguar zijn: de I-PACE. De eerste volledig elektrische Jaguar werd bij zijn lancering meteen uitgeroepen tot 2019 World Car of the Year, 2019 World Car Design of the Year én 2019 World Green Car. Sindsdien is hij alleen nog maar beter geworden. De twee elektromotoren leveren samen 400 pk en een onmiddellijk beschikbaar koppel van 696 Nm. Na een laadbeurt rijdt de I-PACE tot 470 km ver (volgens WLTP-methode). De sterke boordlader van 11 kW maakt thuisladen sneller en handiger voor klanten met een driefasige stroombron. Met een laadpunt van 11 kW kan hij een rijbereik van 53 km per uur 'tanken'.

De I-PACE is geen SUV zoals vele andere, maar een auto met persoonlijkheid. Zeker als je kiest voor de I-PACE Black met panoramisch dak, donkergetinte ruiten en 20-duims-velgen met afwerking in Gloss Black. "Het indrukwekkende 'cab forward'-profiel, de korte overhangen en de strakke, gespierde heupen geven de I-PACE een gevoel van drama dat hem onderscheidt van andere SUV's. De exclusieve I-PACE Black gaf ons de mogelijkheid om het design subtiel te verbeteren, waardoor hij er nog dynamischer, opvallender en verleidelijker uitziet." Ontdek hier de saloncondities op de Jaguar I-PACE.

Geïnteresseerd in de Jaguar E-PACE, F-PACE of I-PACE? Ontdek het volledige SUV-gamma op www.jaguar.be

