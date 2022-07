Klaar voor de festivals en de zomersolden? Met de e-wallet op je smartphone betaal je je aankopen in de winkel contactloos* en veilig zonder dat je contant geld moet neertellen.

De toekomst is nu! Als je slechts een paar jaar geleden had verkondigd dat we binnenkort onze aankopen met onze gsm zouden kunnen betalen, wie had je dan geloofd? En toch is het waar, want dankzij Visa en de e-wallet op je smartphone heb je geen betaalkaart of contant geld meer nodig. Veiligheid gegarandeerd, op elk niveau.

Zorgeloos naar de festivals

Snak je op de festivalweide naar een lekkere wrap of een verfrissend drankje**? Dan hebben we goed nieuws: je zakken binnenstebuiten keren op zoek naar geld of urenlang aanschuiven om bonnetjes te kopen, dat is verleden tijd.

Open gewoon je betaalapp, authenticeer je en hou je smartphone in de buurt van de terminal. De technologie doet de rest.

Sla je slag tijdens de solden met Visa en je e-wallet

Heb je ooit het koopje van de eeuw moeten missen omdat je geen betaalkaart of geld bij je had? Als je je Visa-kaart aan je e-wallet koppelt, loop je dat risico nooit meer*! Niets is eenvoudiger: wil je een soldenkoopje in je favoriete winkel betalen, dan heb je alleen je e-wallet nodig. Nadat je je hebt geauthenticeerd, kun je via de terminal contactloos met Visa betalen, zelfs als het bedrag hoger is dan 50 euro**.

Zo werkt het

Om te kunnen betalen met je gsm* moet je enkel je betaalkaart (Visa Credit, Visa Debit)*** toevoegen aan een e-wallet, zoals de apps Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay of Garmin Pay.****

Open je e-wallet, authenticeer je en hou je smartphone in de buurt van de terminal*. De technologie doet de rest. Waar wacht je nog op om deze makkelijke, praktische én veilige betaalmethode te activeren?

Alle nodige informatie over betalen met je smartphone vind je hier.

(*) Onder voorbehoud van beschikbaarheid van contactloze mobiele betaling bij je bank. (**) Zie de voorwaarden die van toepassing zijn bij je bank voor de toegestane betalingslimieten. (***) Onder voorbehoud van aanvaarding van de Visa-betaling door de handelaar. (****) De genoemde merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars en worden uitsluitend ter identificatie gebruikt.

