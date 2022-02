Je hebt heerlijk geslapen. Eerst even die fluffy badjas aantrekken terwijl de espresso loopt. Je opent de gordijnen van je suite, stapt op het terras en geniet van de zachte ochtendbries. Vandaag ligt je Seabourn schip voor anker in de mooie baai van het Turkse Bodrum. Morgen wordt dat Santorini. Elke dag een nieuwe beleving, dat is cruisen op zijn best.

Cruisen met Seabourn is op reis gaan met een luxe boetiekhotel, naar de mooiste plaatsen op deze planeet. Bij luxe draait alles om de kunst van het verrassen. Dat doet rederij Seabourn met originele routes. Door de bescheiden afmetingen van de schepen kan het anker uitgegooid worden op exclusieve plaatsen.

Voor deze zomer heeft Seabourn een aantal fantastische nieuwe cruises uitgewerkt in de Middellandse Zee. Drie schepen voor drie regio's: Griekse Eilanden en Turkije, de Adriatische Zee, en de Westelijke Middellandse Zee. In functie van tijd en budget kan je één, twee of drie weken aan boord blijven, waarbij elke dag een nieuwe bestemming op het programma staat. Het is alsof je luxueus hotel met je meereist. Of nog: die koffers moet je slechts één keer uitpakken.

Het beste van de Middellandse Zee

De routes zijn waanzinnig veelzijdig. Elke reis is een combinatie van bekende plaatsen, culturele steden, hoofdsteden... met de mooiste eilanden, de beste stranden, de meest idyllische baaitjes. Een mooi voorbeeld is een tweeweken cruise naar Spanje en de Riviera's, met steden als Barcelona en Rome, met hippe plaatsen als St. Tropez en Monte Carlo, en met minder bekende havens als Bastia, Sète of Palamòs.

De ene dag dolce far niente, de andere dag een hike van 20km? It's up to you. De schepen en de bemanning zijn klaar om zich aan te passen aan de wensen van de passagiers. Veel vrijheid, veel flexibiliteit. Alles kan, niets moet.

Bij Seabourn kent de crew de kunst om op een ongedwongen manier topservice te leveren en de passagiers veel individuele ruimte te geven. Het azuurblauwe, goede leven van de Middellandse Zee, de aanwezigheid van gelijkgestemden, de elegante schepen met een gebalanceerd modern design, het maakt de cruise tot het neusje van de zalm.

Lekker eten, in van de verschillende restaurants, is ook een belangrijk aspect bij Seabourn. Van top gastronomie tot die momenten van culinaire eenvoud, in een van de restaurants, binnen of aan dek, of in je suite. Wat het echt fantastisch maakt: het is allemaal inbegrepen, inclusief wijnen, cocktails, champagne...

En waarover praten de trouwe Seabournfans - en dat zijn er veel - zo graag? Juist, over de bemanning. Veel meer dan de gastronomie, de champagne en de kaviaar is het de crew die de luxe maakt. Ze zijn opgeleid tot de beste van de klas en weten als geen ander om gasten op een ongedwongen, persoonlijke, en allesbehalve stijve manier de vakantie van hun leven te bezorgen. Wees niet verbaasd dat de maître d'hôtel vanaf dag één je naam kent. Het personeel weet precies hoe ze het beste van zichzelf kunnen geven, van barman tot ober, van receptionist tot kamermeisje. Want, in de watten word je gelegd. Gegarandeerd.

Meer info: www.seabourn.com en bij de reisagent

Neem voor meer informatie of om te reserveren gratis contact op met de reserveringsafdeling op 00800 1872 1872 of mail naar informatie@seabourn.com.

Cruisen met Seabourn is op reis gaan met een luxe boetiekhotel, naar de mooiste plaatsen op deze planeet. Bij luxe draait alles om de kunst van het verrassen. Dat doet rederij Seabourn met originele routes. Door de bescheiden afmetingen van de schepen kan het anker uitgegooid worden op exclusieve plaatsen.Voor deze zomer heeft Seabourn een aantal fantastische nieuwe cruises uitgewerkt in de Middellandse Zee. Drie schepen voor drie regio's: Griekse Eilanden en Turkije, de Adriatische Zee, en de Westelijke Middellandse Zee. In functie van tijd en budget kan je één, twee of drie weken aan boord blijven, waarbij elke dag een nieuwe bestemming op het programma staat. Het is alsof je luxueus hotel met je meereist. Of nog: die koffers moet je slechts één keer uitpakken.De routes zijn waanzinnig veelzijdig. Elke reis is een combinatie van bekende plaatsen, culturele steden, hoofdsteden... met de mooiste eilanden, de beste stranden, de meest idyllische baaitjes. Een mooi voorbeeld is een tweeweken cruise naar Spanje en de Riviera's, met steden als Barcelona en Rome, met hippe plaatsen als St. Tropez en Monte Carlo, en met minder bekende havens als Bastia, Sète of Palamòs.De ene dag dolce far niente, de andere dag een hike van 20km? It's up to you. De schepen en de bemanning zijn klaar om zich aan te passen aan de wensen van de passagiers. Veel vrijheid, veel flexibiliteit. Alles kan, niets moet.Bij Seabourn kent de crew de kunst om op een ongedwongen manier topservice te leveren en de passagiers veel individuele ruimte te geven. Het azuurblauwe, goede leven van de Middellandse Zee, de aanwezigheid van gelijkgestemden, de elegante schepen met een gebalanceerd modern design, het maakt de cruise tot het neusje van de zalm.Lekker eten, in van de verschillende restaurants, is ook een belangrijk aspect bij Seabourn. Van top gastronomie tot die momenten van culinaire eenvoud, in een van de restaurants, binnen of aan dek, of in je suite. Wat het echt fantastisch maakt: het is allemaal inbegrepen, inclusief wijnen, cocktails, champagne...En waarover praten de trouwe Seabournfans - en dat zijn er veel - zo graag? Juist, over de bemanning. Veel meer dan de gastronomie, de champagne en de kaviaar is het de crew die de luxe maakt. Ze zijn opgeleid tot de beste van de klas en weten als geen ander om gasten op een ongedwongen, persoonlijke, en allesbehalve stijve manier de vakantie van hun leven te bezorgen. Wees niet verbaasd dat de maître d'hôtel vanaf dag één je naam kent. Het personeel weet precies hoe ze het beste van zichzelf kunnen geven, van barman tot ober, van receptionist tot kamermeisje. Want, in de watten word je gelegd. Gegarandeerd.Meer info: www.seabourn.com en bij de reisagentNeem voor meer informatie of om te reserveren gratis contact op met de reserveringsafdeling op 00800 1872 1872 of mail naar informatie@seabourn.com.