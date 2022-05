Je oogopslag is het eerst wat mensen aan je zien. Als je die blik verhult achter een zonnebril, moet die bril een weerspiegeling zijn van wie je bent. Zo redeneert het Antwerpse accessoiremerk Komono ook.

'Come As You Are' is het thema van de nieuwe collectie van Komono en zelfexpressie staat hierin centraal. De wereld is een melting pot aan unieke, inspirerende individuen en jij bent daar één van. Door middel van je eigen stijl vertaal jij je persoonlijkheid naar de buitenwereld toe. En daarom is een zonnebril van Komono veel meer dan een accessoire. Het is een statement, een tool om uit te drukken wie je écht bent.

100% Belgisch

Komono is een hedendaags accessoiremerk dat in 2009 is ontstaan in Antwerpen. De collecties zijn vernieuwend, kleurrijk en eigentijds en het merk kenmerkt zich met een creatieve en veelzijdige community.

Onze favoriete statement pieces

Zonnebril 'Alpha Havana' - € 59.

Zonnebril 'Kim Limelight' - € 59.

Zonnebril 'Lulu Vintage' - € 59.

Zonnebril 'Rex Radiate Black' - € 129.

Zonnebril 'Malick Daffodil' - € 59.

Zonnebril 'Poly Lilac' - € 59.

Zonnebril 'Rosie Star' - € 59.

Zonnebril 'Jade Willow' - € 129.

Op zoek naar nog meer inspiratie? Op Komono.com shop je nog oneindig veel andere modellen. Come as you are, wear Komono.

