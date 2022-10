Niets is zo eigentijds als een mechanisch horloge. Ze hebben geen externe energiebron, zijn waardevast, zien er mooi uit en worden steeds praktischer. NOMOS Glashütte, de grootste fabrikant van mechanische horloges uit Duitsland, versterkt dit najaar de sportieve lijn. Het bestverkochte model van de fabriek in Glashütte is de iconische Tangente. Het Bauhaus-ontwerp van dit horloge heeft het merk wereldberoemd gemaakt. De designelementen van de meermaals bekroonde Tangente zijn ook terug te vinden in de modelfamilies Metro, Ludwig, Orion en Tetra. Dankzij het innovatieve eigen binnenwerk zijn alle modellen ongeëvenaard plat en elegant, zelfs de automatische varianten.

Sportief en elegant

Met de Club Sport-serie heeft NOMOS Glashütte onlangs een eigen lijn ontwikkeld voor de meer actieve dagelijkse drager. Deze modellen zijn robuust, waterbestendig en hebben een comfortabele metalen polsband. Na twee uiterst succesvolle horloges van 42 millimeter in zwart en blauw, brengt de fabrikant nu een iets kleiner model op de markt in twee schitterende nieuwe kleuren: Club Sport neomatik in polar blauw en petrol groen. Ze hebben een behuizingsdiameter van slechts 37 millimeter en schitteren aan de pols dankzij de verfijnde sunburst-afwerking.

De hoge lichtsterkte onder water en in het donker is te danken aan de verzonken uurcijfers en wijzers die zijn ingelegd met Superluminova. Club Sport neomatik is waterbestendig tot 20 ATM en is geschikt voor zwemmen en duiken. De soepele schakelband is opvallend comfortabel. De elementen ervan, die aan de buitenkant zijn gesatineerd en aan de binnenkant gepolijst, kunnen afzonderlijk worden verwijderd. De vouwsluiting houdt de metalen polsband stevig op de arm.

Ultraplat en zeer nauwkeurig

Ondanks de robuustheid is Club Sport neomatik net zo slank als de andere horlogemodellen van NOMOS Glashütte dankzij de intern ontwikkelde neomatik-binnenwerktechnologie. Het eigen mechaniek DUW 3001 is met 3,2 millimeter net zo dik als negen postzegels op elkaar. Alleen NOMOS Glashütte kan tegen een concurrerende prijs automatische horloges aanbieden die uiterst precies en toch elegant en plat zijn. De reden? Tot en met het kleinste tandwiel worden de onderdelen van het mechaniek bij NOMOS in Glashütte zelf vervaardigd. De uurwerken zijn volgens chronometerstandaarden in zes standen nauwkeurig afgesteld.

Horloges van Glashütte

In Glashütte gemaakte horloges zijn wettelijk beschermd. Er zijn maar weinig met de hand gemaakte of industriële producten in Europa die een dergelijke bescherming genieten. Zulke meesterwerken van precisiemechanica en minimalistisch design wilt u natuurlijk uitproberen. Vraag naar Club Sport neomatik polar en Club Sport neomatik petrol bij uw dichtstbijzijnde NOMOS-dealer in België: Prosper in Brussel en Slaets in Antwerpen. Of bezoek wanneer u maar wilt de online winkel van NOMOS.

