Een tentoonstelling over sneakers is uiteraard plezierig, maar nog fijner wordt het als de expo ook écht toegankelijk is voor kopers wereldwijd. Dat is nu het geval met Louis Vuitton and Nike Air Force 1 by Virgil Abloh, een tentoonstelling die eind mei liep in New York. In juni zullen negen sneakermodellen uit die samenwerking tussen wijlen Virgil Abloh voor Louis Vuitton en de iconische Nike Air Force 1 worden gelanceerd via de digitale kanalen van de merken.

Prijzen van ? 2.000 tot ? 2.500 per paar, www.louisvuitton.com

