De afgelopen jaren is het Canadese Lambert & Fils uitgegroeid tot dé trendsetter op het gebied van designverlichting. In de aanloop naar de designweek van Milaan begin juni licht het merk alvast een tip van de sluier en toont het Silo, een armatuur uit één stuk aluminium. De buizenvorm wordt ondersteund door vliegtuigdraden, wat de illusie wekt dat ze gewichtsloos is.

Prijs op aanvraag, www.lambertetfils.com

