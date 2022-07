Voor de dromer deze zomer.

Wie zich nog afvroeg waarom de modetrends vandaag zo vertrouwd aanvoelen: de jaren negentig zijn weer helemaal terug. En wat is ook typerend voor dat decennium? De opkomst van het minimalisme. Less is more. Niet toevallig dus dat ook de Meister-collectie van Junghans bijzonder eigentijds aanvoelt, ook al dateert ze al van bijna honderd jaar geleden. De nieuwste innovatie in de Meister-collectie is de Meister fein automatic: een bijzonder geometrisch en strak design in combinatie met de warmte en de elegantie van rosé goud. Een klassieker pur sang.

Meister fein automatic, 1340 euro, www.junghans.de

Wie zich nog afvroeg waarom de modetrends vandaag zo vertrouwd aanvoelen: de jaren negentig zijn weer helemaal terug. En wat is ook typerend voor dat decennium? De opkomst van het minimalisme. Less is more. Niet toevallig dus dat ook de Meister-collectie van Junghans bijzonder eigentijds aanvoelt, ook al dateert ze al van bijna honderd jaar geleden. De nieuwste innovatie in de Meister-collectie is de Meister fein automatic: een bijzonder geometrisch en strak design in combinatie met de warmte en de elegantie van rosé goud. Een klassieker pur sang.