Voor de dromer deze zomer.

Ons land heeft er opnieuw een culturele hotspot bij. Ditmaal niet in de grote stad, maar in een oude hoeve in Duffel, op de grens met Lier. Areal Architecten toverde de hoeve om tot een strakke en open expositieruimte. Speez is een kunstgalerij waar de grens wordt afgetast tussen kunst en design, tussen gevestigde waardes en nieuwkomers, tussen binnen en buiten. Initiatiefneemster Brigitte Van Meerbeeck cureert alles zelf. De meubelen en de kunstwerken van verschillende Belgische merken, artiesten en designers worden bijna als sacrale voorwerpen opgesteld in de Speez 'stage'. Bezichtigingen kunnen op afspraak op de weekdagen tussen 10 en 18 uur, en op zondag tussen 12 en 18 uur. Daarnaast zullen er ook geregeld vernissages op touw gezet worden.

© Ian Hermans Photography Speez, Itterbeek 92 in Duffel www.speez.be

