Fashion Hairstylist Gary Gill: "Carrièretip? Blijf weg van de feestjes als je het einde van fashion week wil halen..."

Jaren ervaring achter de schermen van de catwalk en fotoshoots voor grote modebladen maken van de Brit een erg gegeerd haarstylist. We spraken hem backstage bij de turbulente Vivienne Westwood-show waar hij met de Dyson Supersonic de modellen van volumineuze kapsels voorzag, tegen de zwaartekracht in.

De Londense fashion week maakt Gill telkens weer enthousiast: "Het draait allemaal om creativiteit, de kans om experimenteel te zijn, veel jonge ontwerpers die de toekomst van internationale mode zullen bepalen".

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

"Kunnen werken voor labels als Vetements, Balenciaga... Streetculture, jeugdcultuur zijn mijn ding, confronterende stijlen met een sterke esthetiek. Ik droomde ervan om voor iconen als Vivienne te mogen werken. Deze keer was het haar geïnspireerd door Westwood zelf - de inspiratie en het idee zaten al heel lang in mijn hoofd. Ze is een icoon voor mij, toen ik opgroeide was ze echt iemand waar ik naar opkeek. Ook backstage was het allemaal knettergek, op een goede manier natuurlijk.."

"Oefening baart kunst: assisteer zo veel mogelijk achter de schermen en leer uit de praktijk"

Wat is het hoogste dat je wilt bereiken in het leven?

"Ik doe dit nu 33 jaar, zestien jaar backstage bij shows en sinds een jaar of 18 heb ik mijn eigen salons. Maar ik heb geen dromen, ik neem de dingen zoals ze zich aandienen."

Wat is de beste carrièreles die je ooit kreeg?

"Oefening baart kunst. Oefen op verschillende stijlen, voor shows heb je andere skills nodig dan in het salon. Daarom: assisteer achter de schermen en leer uit de praktijk. En een survival tip voor fashion week? Blijf weg van de feestjes als je het einde van het seizoen wil halen..."

Wat is voor jou de ultieme luxe?

"Deze job kunnen doen. Als teenager was ik nogal out of control. Ik wou iets creatiefs doen maar ook iets waardoor mijn moeder trots op me zou kunnen zijn. Zij was kapster, dus koos ik voor haar. Ook omdat ik altijd wou experimenteren met mijn eigen kapsel (lacht).

Hoe kleed jij je voor je job?

"Ik trek altijd hetzelfde aan, heel eenvoudig: T-shirt, een petje. (Tilt petje op om stekelhaar te tonen). Nee, nu ben ik niet zo creatief meer met mijn eigen haar, ik wou er niet meer als een kapper uitzien (lacht)."

"Juergen Teller is een heel nuchtere kerel: na het fotograferen en nodigde hij me uit om voetbal te kijken bij hem thuis"

Hoe combineer je werk en privé?

"Het loopt allemaal wat door elkaar maar dat vind ik niet erg. Zo eet ik voor de show altijd sushi met mijn assistent. En dit seizoen wilde Juergen Teller me fotograferen en nodigde hij me daarna uit om voetbal te gaan kijken bij hem thuis. Voetbal is een grote passie die we dus delen. Juergen is een legende maar in feite een heel nuchtere kerel."

Ben je soms bewust offline?

"Je moet die modewereld af en toe wel kunnen loslaten. Ik reis veel voor mijn werk, erg leuk, maar ik ben ook graag thuis. Ik hou van het platteland en ben gepassioneerd door fotografie... Ik ben wel minder offline dan ik zou willen, ik zet mijn telefoon zo veel mogelijk uit na het werk maar dat lukt steeds minder goed. Ik ben wel verslaafd, vrees ik. Een ziekte van deze tijd, zeker? "

