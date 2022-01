Na meer dan vijftien jaar als designer voor een Italiaans merk, trekt de Belgische ontwerper Sam Reychler zelf zijn stoute schoenen aan. Met de coronacrisis als katalysator tekende Sam in zijn atelier in het Oost-Vlaamse Belsele zijn allereerste eigen schoenencollectie uit. De collectie Summer 2022 zal eind januari in de rekken liggen.

Sam Reychler (36) groeide op tussen de schoenendozen in zijn moeders winkel. Schoenen- en lederwarenwinkel De Ruyte in Belsele bouwde al snel een stevige reputatie op als de place to be voor eigenzinnige kwaliteitsschoenen. Eigenares Leen De Ruyte weet met merken als Clergerie, Tod's, Hogan en Dries Van Noten steevast de meest unieke schoenencollecties aan te bieden.

Reychler, als kleine jongen reeds gebeten door de schoenenmicrobe, ging in de winkel aan de slag en werd al snel mede-aankoopverantwoordelijke bij De Ruyte. In 2009 ging Reychler, na een opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in Sint-Niklaas aan de slag als designer bij Roberto Del Carlo in Italië.

Snoepjes aan je voeten

Reychler zat al lang met een eigen collectie in zijn hoofd, maar een moment vinden om het idee uit te werken was moeilijk. 'Er was steeds zoveel werk in de winkels en voor Del Carlo. Toen kwam corona en viel alles stil. Er waren geen excuses meer, eindelijk vond ik de tijd om me te concentreren op datgene waar ik al heel lang op broedde.'

Van een idee, tot schets op papier naar een prototype, ontworpen in het eigen kleine atelier in Belsele, zo kwam het idee van Sam tot leven. 'Ik trok zelf met de collectie naar verschillende high-end schoenenwinkels. Ik weet uit ervaring dat winkeliers niet altijd staan te wachten op een nieuw merk maar toen ik hen de collectie liet zien, toverde die bij velen direct een glimlach op de lippen.'

De unieke collectie van Sam Reychler vertaalt een kwalitatieve pasvorm naar een vernieuwend en fris design dat vakmanschap uitademt. Er werd geen compromis gemaakt tussen draagcomfort en high fashion. Door de kleurenpatronen en de perfect geplaatste stiksels springt het grafisch patroon in het oog. Met de opvallende kleurenmengelingen (steeds verschillende combinaties in fuchsia, mandarijn, koraal, indigo, citroen, grasgroen, oker, saumon, babyblauw en zachtgeel) doet de eerste collectie van Sam Reychler denken aan vrolijk snoepgoed voor de voeten, al zijn alle ontwerpen ook te verkrijgen in uni zwart of wit.

Oostenrijk

De beste schoenwinkels in België, Oostenrijk en Nederland zullen Sam Reychlers' collectie aanbieden. Naast de verschillende nationale en internationale verkooppunten, zullen de schoenen uiteraard ook in de familiezaak verkrijgbaar zijn.

