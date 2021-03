Luxemerk Gucci lanceert een paar schoenen voor dertien euro. Al is er wel een addertje onder het gras: de sneakers kunnen alleen virtueel gedragen worden.

Wie een paar schoenen van Gucci in de kast wil hebben, moet daar doorgaans enkele honderden euro's voor neertellen. Het luxemerk biedt via zijn app nu ook een paar sneakers aan voor 17,99 pond, omgerekend zo'n 13 euro. Een koopje? Niet echt, want de schoenen kunnen alleen via augmented en virtual reality gedragen worden.

Het Italiaanse merk ontwikkelde de technologie samen met WannaKicks. Dat bedrijf maakte eerder al een programma om klanten online schoenen te laten passen. Het verschil is dus dat u ze nu ook kan kopen.

Om de virtuele schoenen toch een beetje interessant te maken, kunnen ze ook gedragen worden op andere virtuele platformen. Onder meer in het videospel Roblox en het sociale netwerk VRChat lopen tegenwoordig gebruikers rond met een paar designerschoenen.

