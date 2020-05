Het Belgische fietslabel Peloton de Paris heeft een Europese primeur beet. Als eerste heeft het een fietskledinglijn gecreëerd die voor 100 procent uit gerecycleerde stoffen, zoals petflessen, bestaat. 'De vraag naar ecologische sportkledij is groot', zegt zaakvoerder Wendy Janssens.

Wielerfans kennen de recon ride uiteraard uit het koersmilieu, waarbij een profwielrenner het wedstrijdparcours op voorhand verkent. Met die verwijzing in het achterhoofd, vernoemde het Belgische sportmerk Peloton de Paris er een nieuwe collectie naar. Die bestaat voor 100 procent uit gerecycleerde stoffen. 'Dit is maar het begin', zegt zaakvoerder Wendy Janssens. 'We gaan volop verkennen welke mogelijkheden er nog bestaan om ook de fietswereld duurzaam en ecologisch te maken.'

Het proces om sportkledij uit gerecycleerde stoffen te maken, is er een van trial and error. De stoffen zijn niet sterk genoeg, ze zijn niet ademend of absorberend. Daarom houden heel wat grote merken, zoals Nike of Adidas, het bij sporttenues die uit deels gerecycleerde stoffen bestaan.

Fietswereld achteraan peloton

'Het fietsmilieu hinkte wat achterop', aldus Janssens. 'De broekjes moeten stevig genoeg zijn voor het zadel, maar de truitjes net licht en ademend. Na testen en prototypes hebben we nu de goede combinatie gevonden.'

Hoe dat in zijn werk gaat? Heel wat kledingstukken uit polyester, waaronder ook oude fietstenues, worden tegenwoordig ingezameld en opgekocht door kledingfabrikanten. De vezels uit die oude producten worden opnieuw gemixt en tot draad gesponnen. Voeg daar nog gerecycleerde petflessen aan toe en de stof is stevig genoeg om te hergebruiken.

Polyester blijft wel een textielsoort die vezels loslaat tijdens het wassen, waardoor microplastics in het water terechtkomen. Maar ook biokatoen is niet 100 procent duurzaam. Aangezien sportkledij moeilijk van niet-synthetisch materiaal kan worden gemaakt, is de gerecycleerde variant dus de beste optie voor het milieu.

© Peloton de Paris

'We hebben heel bewust gezocht naar een ecologisch en duurzaam alternatief', zegt Janssens. 'Nu dat aspect belangrijker wordt in onze samenleving, vragen klanten daar ook naar. Twee jaar geleden besloten we deze richting in te slaan. Toen hebben we onze producent in Italië gevonden, maar pas sinds vorig jaar zijn de juiste stoffen beschikbaar.'

De eerste Recon-collectie bestaat uit vijf verschillende design jerseys en een zwarte koersbroek met verschillende zakjes op beide zijden van de benen alsook op de achterkant voor het opbergen van de gsm, sleutels en/of eten. Ook qua verpakking gaat Peloton de Paris voor een milieubewuste keuze: alles wordt verpakt in composteerbare zakjes, en in dozen van gerecycleerd papier.

Volgens Janssens is dit begin zeker niet het einde van het Recon-verhaal. De vraag van klanten blijft groeien. Onze afzetmarkt is internationaal, tot in Japan, Indonesië en de Verenigde Staten. 'Ook het fietsmilieu moet mee op de ecologische kar en we zijn blij om de eersten te zijn.'

