Ann Claes is mede-oprichter van Mutani, een Belgische start-up die jonge ontwerpers in cyberspace katapulteert.

WAAROM DIGITALE MODE KOPEN?

"Net als in de reële wereld drukt je garderobe ook online uit wie je bent. Die mode vind je op verkoopplatformen als Exclusible of The Dematerialised en daarmee kan je zowel je virtuele avatar als je selfies op Instagram aankleden. Ook in de digitale wereld is ruimte voor authentieke creativiteit. Onze tagline is 'the most far-out fashion in cyberspace'. Je 'digital twin' kan eender wat zijn. Bijzonder is dat digitale mode anoniem wordt verhandeld. Voor merken en ontwerpers is het een uitdaging te meten welk publiek je bereikt." "In de mode heb je grote groepen die heel sterk staan, en daarnaast onafhankelijke ontwerpers die hun eigen ding doen met veel minder middelen. Met Mutani willen we jonge ontwerpers een stem en kansen geven, door designers te linken aan digitale ontwikkelaars, en vervolgens ook aan een verkoopplatform zoals The Dematerialised. Wij pre-financieren, de winst wordt gedeeld en de ontwerper krijgt een commissie op de verkoop. Vandaag zijn de kopers voor ruim zeventig procent crypto-investeerders, minder de echte 'fashion addicts'. Die shift komt er wel, onder meer door de investeringen van modelabels." "NFT's of Non-Fungible-Tokens, dat zijn de toekomstige archiefstukken. Digitale mode en NFT's zijn een hype, maar wel een hype die niet voorbij gaat. Elke technologie vindt op een gegeven moment zijn plek. Jonge generaties kopen al wel zonder problemen 'skins' in games. Het grote verschil met een NFT is dat je zo'n skin niet kan meenemen. Het blijft eigendom van het spel. Als je in Fortnite een Balenciaga hoodie koopt, kan je die niet meenemen naar een ander platform. En wanneer je je Fortnite-account opzegt, ben je je hoodie kwijt. Je NFT's zijn van jou. Je kunt ze overal mee naartoe nemen en via eender welk kanaal tentoonstellen. Flexen heet dat dan."