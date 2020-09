Ook Silmo Paris, de internationale optiekbeurs, is door corona afgelast. Het Belgische brillenmerk theo organiseert komend weekend daarom samen met vier Europese collega's een virusvrij alternatief. Daar zullen de monturen voor het volgende seizoen toch bewonderd kunnen worden. 'We moeten zelf een momentum voor de nieuwe collectie creëren.'

Modeondernemers wringen zich sinds begin dit jaar in bochten om hun nieuwe seizoencollecties onder de aandacht te brengen. De wereldwijde pandemie zorgde ervoor dat défilés werden gecanceld en beurzen werden afgelast. Designers, inkopers en verkopers missen zo het B2B-platform waar ze elkaar ontmoeten, de banden aanhalen en deals sluiten.

Voor opticiens gebeurt dat normaal op Silmo Paris, de grootste internationale optiekbeurs. 'Het is de belangrijkste ontmoetingsplek voor onze industrie', zegt Mik Somers, mede-eigenaar van brillenmerk theo. 'Die beurs vormt het startsignaal van het nieuwe seizoen.'

Santorini © theo

'Nu corona roet in het eten gooit, moeten we zelf een momentum voor de nieuwe collectie creëren', aldus Somers. Daarom gaat theo in zee met Anne et Valentin (Toulouse), MYKITA (Berlijn), Ørgreen (Kopenhagen) en ROLF (Weißenbach). De vijf brillenmerken stellen hun hoofdkwartier open voor elkaar om er opticiens uit de omgeving te ontvangen. Tijdens het parallelle event kunnen klanten er op afspraak coronaproof nieuwe collecties bekijken en aankopen.

'Ons brillenmerk theo bestaat ondertussen 30 jaar', zegt Somers. 'Mijn vader was opticien en zag een gat in het aanbod. Daarom besloot hij zelf monturen te ontwerpen. Sinds hij met pensioen is, nam ik samen met mijn twee broers het roer over. We werken met 1.300 klanten uit 50 verschillende landen. Het is de eerste keer dat we met een crisis van dit formaat geconfronteerd worden.'

Kaleido Cornelia © Ørgreen

Sectorbelangen

Toch moet de alternatieve beurs geen vervanging worden van de bestaande alternatieven. 'Ons initiatief kwam er niet uit eigenbelang, maar uit sectorbelang', zegt Somers. 'We moeten samen het signaal geven dat we er nog altijd staan. Waarom zouden we de handen dan niet in elkaar slaan? Dit initiatief helpt ons allemaal vooruit. Zo komen we verder.'

Ondertussen hoorde Somers dat er dit weekend nog twee showrooms geopend worden. 'Ons initiatief wekte veel interesse op. Sommigen wilden hun wagonnetje aan ons initiatief hangen. Dat kan niet door de coronamaatregelen. We willen de alternatieve beurs bewust kleinschalig houden. Maar we hebben er zeker geen probleem mee dat anderen hun eigen event op poten zetten. Zo kunnen inkopers meerdere bezoeken plannen, zodat ze hun tijd hier goed kunnen besteden.'

Digitale aanwezigheid

Al bij al hebben opticiens de coronaperiode met bijhorende lockdowns goed doorstaan. 'We zijn bijvoorbeeld kunnen blijven investeren en produceren', zegt Somers. 'Een bril blijft een medisch hulpmiddel. Mensen kunnen niet zonder, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een haute couturestuk. Toen de winkels weer openden, waren onze klanten bereid om bij een zelfstandig opticien een kwalitatiever montuur te kopen. Die investering doe je niet online. Die trend mag zich ook na de coronaperiode doorzetten.'

. © ROLF eyewear

Toch zien brillenmakers het belang van hun digitale aanwezigheid - meer dan voor de lockdownperiode - in. 'We zullen altijd werken via de detailhandelaar', aldus Somers. 'Maar be there: onze 17 agenten wereldwijd moeten aanwezig blijven. En in deze tijden is dat virtueel. We zien nu het grotere potentieel van videocalls met agenten en klanten om top of mind te blijven.'

'Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we de normale gang van zaken nog meer in vraag durven stellen en initiatieven nog meer draagkracht krijgen. Op vele vlakken zullen we blij zijn dat we weer normaal kunnen werken, maar de pandemie bracht ook een hoop goede beslissingen naar de toekomst toe met zich mee.'

