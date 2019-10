Het Belgisch designlabel Sixinch opent een flagshipstore op het Zuid in Antwerpen. Het is de eerste showroom van het label in ons land. Naar aanleiding van de opening lanceert het merk zijn nieuwste Steen-collectie. 'Schuim is hot. En het is 100 procent recycleerbaar.'

Sixinch opent zijn eerste showroom in ons land. Het merk kiest voor het Antwerpse Zuid, waar heel wat design en meubelwinkels gevestigd zijn. Met een eigen showroom wil het merk dichter bij de consument staan. 'Mensen kunnen onze meubelen komen bekijken, uitproberen en voelen, dat geeft een meerwaarde. We hebben vestigingen in Japan, China, India, Argentinië, de Filipijnen, de VS, Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten en Portugal. Een flagshipstore in Antwerpen kon niet achterblijven', zegt designer Pieter Jamart.

Steen

De meubels van Sixinch worden gemaakt uit gecoat schuim. Het foam kan in alle vormen en maten worden gesneden en de coating is waterdicht en naadloos, waardoor de meubels zowel binnen als buiten gebruikt kunnen worden. Jamart: 'We willen creativiteit stimuleren. Niet toevallig komt de naam Sixinch van "sich inches": de ruimte tussen je oren waar creativiteit ontstaat.'

. © Sixinch

Naar aanleiding van de opening van zijn showroom lanceert Sixinch zijn nieuwste STEEN-collectie. Deze collectie, de naam wijst op de vormen die de items in de collectie hebben, is een primeur in de coatingwereld. 'Vormschuim coaten is een primeur voor onze business. Sixinch staat voor innovatie. We willen de markt altijd net iets voor zijn', vertelt Michel Sels, co-founder van Sixinch. 'Het organisch karakter van de stenen was zeer belangrijk voor de designs. Het resultaat is een collectie van drie stenen in de vorm van een poef, een tafel en een zetel. Ze zien er hard uit maar zijn comfortabel en zacht, afgewerkt in onze gekende coating', zegt Jamart.

Als een stoel of zetel end-of-life is, kan het schuim gemalen worden en kunnen we hem tot een nieuw meubel recycleren

Zero waste

Elke bedrijfsleider staat tegenwoordig stil bij duurzaam ondernemen. En ook de consument is op zoek naar duurzame stukken. 'Daarom is schuim hot, het is immers 100 procent recycleerbaar', aldus Sels. 'De resten van de grote blokken schuim waaruit we onze meubels snijden, gebruiken we als vulling om nieuwe meubels te maken, onze ecolijn. We ontwikkelden hiervoor een transparante coating, zodat je de structuur van het gemalen schuim goed kan zien. Als een stoel of zetel end-of-life is, of wanneer mensen hem beu zijn, kan het schuim gemalen worden en kunnen we hem tot een nieuw meubel recycleren.'

Focus op innovatie

Door de expansie en het succes in het buitenland kan het bedrijf zich meer focussen op design en innovatie. In het verleden werkte de ondernemers van Sixinch regelmatig samen met externe ontwerpers, zoals Zaha Hadid, Philippe Starck en Karim Rashid. En ook de Brit Tom Dixon ontwierp meubels, onder meer voor het hoofdkantoor van Google en het Mondrian in Londen. 'Hier willen we nog verder op blijven inzetten. Maar zeker ook op innovatie. Innovatie en ontwikkelen zit in mijn bloed, het is grote mijn passie. Ik ben blij dat ik me hier weer helemaal op kan focussen', besluit Jamart.