De koers aantrekken: supporter in stijl voor de Ronde

Morgen, zondag 7 april, start de Ronde van Vlaanderen. Al voor de 103de keer maar wel voor het eerst in Antwerpen. Streetwear label Antwrp is er met de collectie Velo Tourist dan ook helemaal klaar voor. Volg de demarrage in een sweater bedrukt met het veelzeggende Vitesse of moedig het peloton aan met een print van retro drinkbussen. Kan ook: scandeer je favoriete kasseivreter uit de chasse patate in een fietstruitje of T-shirt met fiets(onderdelen).

