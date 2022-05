Steel de stijl van acteur Andrew Garfield.

WIE IS ANDREW GARFIELD?

Garfield werd geboren in Los Angeles en groeide op in Surrey, op het Britse platteland. De acteerkriebels doken al vroeg op in zijn leven: op zijn negende begon hij al met acteerlessen. Na een job bij Starbucks en enkele kleine rollen in onder andere Doctor Who, The Other Boleyn Girl en Never Let Me Go kwam de doorbraak er aan de zijde van Jesse Eisenberg in The Social Network. Een nóg grotere doorbraak volgde in zijn rol als de nieuwe Spider-...

Garfield werd geboren in Los Angeles en groeide op in Surrey, op het Britse platteland. De acteerkriebels doken al vroeg op in zijn leven: op zijn negende begon hij al met acteerlessen. Na een job bij Starbucks en enkele kleine rollen in onder andere Doctor Who, The Other Boleyn Girl en Never Let Me Go kwam de doorbraak er aan de zijde van Jesse Eisenberg in The Social Network. Een nóg grotere doorbraak volgde in zijn rol als de nieuwe Spider-Man, een rol waaraan hij vriendin Emma Stone overhield, met wie hij vier jaar een relatie had. De acteur woont in Londen. De zoon van een Britse moeder en een Amerikaanse vader kreeg het beste van twee werelden mee: hij mixt L.A.-cool moeiteloos met Britse sartorial-stijl, en durft ver out of the box te denken wat zijn looks betreft. In het dagelijkse leven zien we hem vaak als New York-hipster, terwijl hij op de rode loper en in shoots durft te kiezen voor pakken in felle kleuren of pastels. Hij schommelt soms tussen slordig en afgeborsteld, een look waar je enkel mee wegkomt wanneer je een karakterkop of rocksterimago hebt. Maar dat laatste kun je jezelf natuurlijk ook gewoon aanmeten. Tegen colorblocking in een kostuum zeggen we altijd ja. Zorg ervoor dat twee van de drie stuks dezelfde kleur maar een andere toon hebben, zo lijkt het alsof je weet waar je mee bezig bent. Andrews look is casual en cool, en ziet eruit alsof er geen stylist aan te pas is gekomen. Het opengeknoopte hemd met de lila zonnebril zorgt voor een jong elan. En als we heel vrijuit mogen spreken: wij hadden er nog een fijn gouden kettinkje bij gecombineerd... In dit geval geeft dat sowieso meer sexy dan macho.