Een evenwicht vinden tussen werken en stijlvol leven: in deze rubriek vragen we ondernemers hoe zij het klaarspelen. Vorige vrijdag dronken we een cocktail met Alix Tihon, de ontwerpster van de juwelencollectie Harpie.

'Een cocktail op vrijdagavond, daar zeg ik nooit nee tegen'. Wanneer we Ibiza-lover Alix Tihon (30) uitnodigen voor een interview in de Volga, een sfeervolle bar in Luik met een uitgebreide drankkaart, is ze meteen enthousiast. De jonge ontwerpster - halftijds apotheker, halftijds onderneemster - volgt altijd haar buikgevoel. En dat legt haar geen windeieren. 'In september vorig jaar nam ik impulsief deel aan de Tranoï-beurs in Parijs, waar ik de managers van een Turkse winkelketen ontmoette. Nadat ze de grondstoffen van mijn juwelen grondig hadden bestudeerd - Turkije heeft heel wat protectionistische maatregelen tegen geïmporteerde goederen - bestelden ze 400 stuks.'

Harpie is mijn kind

In het hoofd van Alix bruist het constant van de creatieve ideeën. En dus lanceerde de Luikse ontwerpster in september 2018 haar eigen juwelencollectie: Harpie. Oorspronkelijk puur uit passie, maar vandaag hoopt ze haar halftijdse job als apotheker te kunnen terugschroeven of zelfs volledig op te zeggen. Om de twee maanden brengt ze een nieuwe collectie ringen, halskettingen, armbanden en oorringen uit. Die zijn gemaakt van roestvrij staal, lees: ze zijn waterbestendig. Je vindt de collecties online en in een select aantal winkels in binnen- en buitenland. Gesprek met een onderneemster die juwelen ontwerpt, haar nieuwe collecties presenteert, de winkels van voldoende voorraad voorziet en de boekhouding en de administratie voor haar rekening neemt. 'Harpie is mijn kind.'

Harpie © Luna Jacob

Hoe combineer je werk en privé?

Tihon: 'Momenteel vloeien de twee in elkaar over. Mijn collecties slingeren rond in de keuken of in de koffer van mijn auto. En terwijl mijn partner 's avonds leest of naar een film kijkt, maak ik mijn juwelen aan de salontafel. Gelukkig is hij ook een zelfstandige. Hij begrijpt dus dat voorlopig al mijn tijd en energie naar mijn merk gaan. Op termijn zou ik mijn werk en privéleven graag beter gescheiden houden, maar daarvoor is het nu nog te vroeg.'

Door de digitalisering zijn we constant bereikbaar. Ga je af en toe bewust offline?

Tihon: 'Niet echt ... Zodra ik wakker word, beantwoord ik berichtjes en check ik de social media vanuit mijn bed. Dat neemt zo'n half uur tot een uur in beslag. In totaal surf ik 2 à 3 uur per dag op het internet. Ik ben ook een grote fan van Pinterest; een onschatbare bron van inspiratie voor mijn collecties.'

'Aan de andere kant: wanneer ik mijn juwelen maak, ben ik heel geconcentreerd bezig en vergeet ik mijn smartphone compleet. Echt verslaafd ben ik dus niet. Mocht ik Harpie niet hebben, dan zou ik gerust zonder kunnen. Maar sociale media maken vandaag deel uit van de communicatiestrategie van een merk. Ze zijn ook een uitstekend uitstalraam. Drie dagen geleden bijvoorbeeld contacteerde een winkel in Helsinki mij via Instagram.'

Social media zijn een uitstekend uitstalraam

Hoe kleed jij je voor je job?

Tihon: 'Ik heb het geluk dat ik in de modewereld werk. De gerantes of verkoopsters van de winkels die Harpie aanbieden, hebben veel stijl. Wanneer ik er langsga, trek ik dan ook graag iets moois aan. Ik ben een grote fan van de combo blazer-jeans. Maar thuis of in het atelier bij mijn ouders loop ik graag rond in trainingsbroek en sneakers. Mijn juwelen draag ik elke dag (tijdens het interview heeft ze twee halskettingen, twee armbanden en een ring aan, nvdr). Zelfs in bad en in bed hou ik ze aan. Ik heb ook een horloge van Cartier dat ik kreeg voor mijn 30ste verjaardag en dat ik nooit meer uitdoe.'

Wat is voor jou het toppunt van luxe?

Tihon: 'Soms zou ik graag even op de pauzeknop duwen om op reis te gaan, meer in het nu te leven en meer tijd door te brengen met de mensen die ik graag zie. Aan de andere kant is rust niets voor mij: in mijn hoofd borrelen voortdurend ideeën op.'

Wat geeft jou het meeste voldoening op professioneel vlak?

Tihon: 'Het gebeurt soms dat klanten in de apotheek mijn juwelen dragen. Dat vind ik geweldig. Ze weten niet dat ik de ontwerpster ben van Harpie, en ik vind het leuk om ze in het ongewisse te laten. Ik heb twee heel verschillende jobs die ik liever gescheiden hou. Bovendien geef ik mezelf niet zo snel bloot. In de schijnwerpers staan, hoeft niet voor mij.'

'Ik ben ook altijd blij met berichtjes. Het is heel leuk om te lezen dat mensen mijn juwelen graag cadeau krijgen met kerst of om te horen dat de ontwerpen lang meegaan.'

If you can dream it, you can do it Walt Disney

Wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt in je carrière?

Tihon: 'Niets is onmogelijk. Je moet het gewoon hard genoeg willen en jezelf de middelen geven om te slagen. Het voordeel - of het nadeel - is dat ik heel betrokken ben. Ik wil dat alles hier en nu gebeurt. Op termijn zou ik graag wat soepeler worden en minder streng voor mezelf.'

Wat wil je op professioneel vlak nog bereiken?

Tihon: 'Ik ben ontzettend tevreden met de winkels waar Harpie te koop wordt aangeboden. Hadden ze me vroeger gezegd dat mijn juwelen ooit nog bij Coloris zouden liggen (een juwelenzaak in Luik, nvdr.) of bij Merci (een bekende conceptstore in Parijs, nvdr.), dan had ik dat nooit geloofd. Oorspronkelijk heb ik Harpie puur vanuit mijn passie opgericht. Ik had toen nooit durven denken dat ik er ooit geld mee zou verdienen. Vandaag droom ik ervan om van die passie te kunnen leven, om mijn eigen onderneming op te richten en personeel aan te werven.'

'Ik heb Harpie trouwens altijd als een project in evolutie beschouwd. Ik zou het fijn vinden mocht de collectie uitgroeien tot een volwaardig accessoiremerk, met handtassen en interieurobjecten bijvoorbeeld. Maar voor ik een nieuwe lijn opstart, wil ik dat mijn juwelen goed vertegenwoordigd zijn en bij een groot publiek bekend raken. Ik lever niet graag half werk.'

