De Chinese webgigant Alibaba heeft een outlet verkoopplatform voor het luxesegment gelanceerd. Modehuizen kunnen er hun stock verkopen die door de coronacrisis is blijven liggen.

Webwinkel Alibaba heeft een nieuwe platform op de wereld losgelaten. Luxury Soho moet een outlet platform voor luxemerken worden. 'Door de coronacrisis zitten heel wat merken met een grote stock van hun producten, en zoeken ze manieren om nieuwe klanten te bereiken', zegt Christina Fontana, hoofd van Tmall Fashion and Luxury Europa.

Het verkoopplatform richt zich specifiek op jongeren tot 25 jaar die overwegen om een eerste luxeartikel aan te schaffen. Volgens de webgigant is het voornaamste doel van de online outlet om merken te introduceren bij potentiële klanten van de toekomst. Er worden voornamelijk 'luxekoopjes, oudere collecties, tijdloze klassiekers en vintage verzamelobjecten' aangeboden. De merken zullen wel hun eigen webshop kunnen beheren en hun verkoopstrategie en prijzen kunnen bepalen.

Luxury Soho zal naast het reeds bestaande Tmall Luxury Pavilion opereren. Die laatste richt zich al jaren tot de meer welvarende klant. Grote namen uit de modewereld, zoals Burberry en Valentino, bieden er hun meest recente collecties aan.

Chinese klanten zijn goed voor een derde van de verkoop in de globale luxesector. Doorgaans kopen ze veel tijdens buitenlandse reizen naar Europa of de Verenigde Staten. Nu ook de Chinezen noodgedwongen thuisblijven door de coronacrisis kopen zij veel meer online. Volgens Alibaba is ook dat een reden voor luxelabels om zich online sterker te profileren.

