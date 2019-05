We kunnen er niet omheen: Bauhaus bestaat honderd jaar. Ook de jonge Oostenrijkse brillenfabrikant Neubau - hippe offspring van het klassiekere Silhouette - viert deze verjaardag. Hun limited edition zonnebril Walter & Wassily werd een eerbetoon aan oprichter Gropius en schilder Kandinsky. We spraken Daniel Liktor, global brand director, bij de lancering in Berlijn.

Wat is de link tussen Neubau en Bauhaus?

Daniel Liktor: "Bauhaus heeft een speciale betekenis voor iedereen die met design bezig is, het is een van de belangrijkste designstromingen, ook vandaag nog. Zo heb je in Oostenrijk heel wat Bauhaus-gebouwen, maar er zijn ook heel veel objecten door Bauhaus beïnvloed, zelfs de iPhone (ook Steve Jobs was erg geïnspireerd door de school, nvdr). Twee jaar geleden besloten we dan ook om iets te doen rond deze verjaardag van Bauhaus en startten we met het ontwerpproces. Het is geen samenwerking maar de inspiratie voor het verhaal dat we dit jaar willen brengen, voor volgend jaar zit er al een ander verhaal in de pijplijn waar ik nog niets over kwijt kan. Maar even goed gaan we in de toekomst echte samenwerkingen aan. We hebben al gesprekken gehad met grafisch vormgevers, modeontwerpers, andere lifestylelabels - ik praat momenteel met een bagagemerk - we staan er echt voor open."

Walter+Wassily © -

Wie is jullie doelgroep?

Daniel Liktor: "We hebben een vrij goed beeld van de klant die we graag willen, het is meer inclusion dan exclusion, we zitten bijvoorbeeld niet vast aan een bepaalde leeftijdsgroep maar, deels door het prijskaartje, bereiken we natuurlijk niet de heel jonge consument. De leeftijd varieert van Young Professionals tot mensen op gezegende leeftijd, met interesse voor design, kunst. Het draait meer om lifestyle dan leeftijd. Neubau is een optiekersmerk maar we proberen toch ook in belangrijke conceptstores aanwezig te zijn, dat lukt al goed in Oostenrijk en komt ook in andere markten langzaam op gang, met producten als deze bril. Het is iets waar je als label goed op voorbereid moet zijn, maar we zijn er dus mee bezig."

Een tip voor starters in de branche: neem je tijd en zorg dat je voldoende budget achter de hand hebt.

Was er nood aan nog een nieuw brillenlabel?

Daniel Liktor: "Of er echt nood aan was, weet ik niet maar Silhouette had twee opties om te kunnen groeien naar een breder publiek: een andere consument bereiken met het klassiekere label, wat heel moeilijk is, of een ander merk lanceren. En het werd dus het laatste, en het draait goed. We zitten op een behoorlijk niveau. Een tip voor starters in de branche? Neem je tijd en zorg dat je voldoende budget achter de hand hebt. De brillenmarkt is oververzadigd, ook met goede, sterke, creatieve merken, zelfs onder de start-ups. Het vraagt echter een grote investering qua productie én marketing, wij worden gelukkig geruggesteund door de grotere Silhouette-groep. Het is geen makkelijke markt om een nieuw label uit de grond te stampen - zelfs voor ons niet, je neemt het immers op tegen marktleiders als Rayban - tenzij je een heel goed Unique Selling Point hebt."

Het groene aspect is een sleutelelement voor Neubau dat er misschien niet dik bovenop ligt maar subtiel verweven zit in onze filosofie

Wat is jullie USP dan?

Daniel Liktor: "Wij differentiëren ons door onze merkwaarden, de combinatie van een urban mindset - Neubau verwijst naar een wijk in Wenen - met duurzaamheid. Het groene aspect is een sleutelelement voor Neubau dat er misschien niet dik bovenop ligt maar subtiel verweven zit in onze filosofie - we integreren duurzaamheid zo goed mogelijk. Ons ultieme doel? Een relevante speler worden binnen de markt van jonge onafhankelijke eyewearlabels en, op businessvlak, geld verdienen natuurlijk. Daar doet iedereen het uiteindelijk voor."

Over de Walter & Wassily

Neubau eyewear presenteert met de Walter & Wassily een designstuk voor elke dag - een moderne interpretatie van het Bauhaus-principe, de verweving van kunst en vakmanschap - en vertaalt de vorm van de Bauhaus-objecten naar een zonnebril. Het titanium montuur verwijst naar de gebogen stalen buizen verwerkt in de Bauhaus-meubels, terwijl de ronde vorm doet denken aan een cirkel, een van de kernelementen uit die periode. De spiegelglazen knipogen naar de gevel van de Bauhaus-school in Dessau. De bril is verkrijgbaar in wit of zwart met applicaties in koper, zwart en glanzend zilver, typische Bauhaus-kleuren. De zonnebril kost 399 euro en is verkrijgbaar in very limited edition.

We bezochten ook de expo Bauhaus Imaginista voor meer achtergrond bij de Bauhaus-visie en -invloed, deze loopt nog tot 10 juni in Berlijn.