Dit najaar opent The Smile Safari in Brussel de deuren. In dat pop-upmuseum op de site van Tour & Taxis kunnen bezoekers de perfecte foto nemen om op sociale media te plaatsen. De trend komt overgewaaid uit de Verenigde Staten.

Sinds smartphones zijn uitgerust met camera's langs de voor- en achterkant, is de jacht op de perfecte foto geopend. Influencers halen halsbrekende toeren uit om het beste beeld te maken. Gelukkig hoeft dat niet meer. In Instagram-musea kunnen liefhebbers op een veilige manier een Instagram-waardig kiekje maken.

Dit najaar opent pop-upmuseum The Smile Safari in Brussel de deuren. Dertig kamers worden ingekleed door artiesten en designers voor een onvergetelijke ontdekkingsreis. Volgens de organisatoren zal je volledig worden ondergedompeld in een expeditie langs optische illusies, roze palmbomen, regenbogen en zoveel meer.

Het fenomeen komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Onder meer San Francisco, Las Vegas en New York hebben al een Instagram-musea. De bekendste daar zijn het Museum of Ice Cream in San Francisco en The Color Factory in New York.

Dichter bij huis zijn vooral het Supercandymuseum in Keulen, het Museum of Sweets & Selfies in Hongarije en de Selfie Factory in Londen. Bij onze noorderburen opent in september in Amsterdam het museum WONDR.

The Smile Safari gaat op 2 oktober van start. Tickets zijn nu al te koop via de website. Volwassenen betalen 21,10 euro, wie jonger is dan zestien jaar kan voor 17,10 euro naar binnen.