Ziekjes? Bourbon is het beste medicijn

Vergeet moderne geneeskunde en siropen die je alleen al bij de gedachte aan de smaak nog zieker maken: het nieuwe wondermedicijn heet whisky. Al in 1941 werd in Time magazine bourbon aangeduid als "een van de goedkoopste en beste pijnstillers" en getuigden twee artsen dat slechts een paar centiliter van de drank hun pijndrempel maar liefst twee uur lang met 45% verhoogde.

't Zit 'm in de mix

Te veel whisky kan je uiteraard ook uitdrogen. Daarom combineer je de alcohol met thee - extra vocht - zoals in het recept van culiplatform Kitchnn, 'Bourbon Cough Syrup for Grownups'. Het klinkt veel lekkerder dan elke andere volwassen hoestsiroop en je hebt maar vier eenvoudige ingrediënten nodig: bourbon, een halve citroen, water en een eetlepel honing. Volgens de website is het echte medicijn echter de honing omdat die van nature de slijmvliezen ontzwelt, maar de bourbon doet zeker geen pijn. Het is bovendien een goeie slaapmuts, de citroen bezorgt je dan weer een extra dosis vitamine C (en brengt het zoete van de honing weer in balans). Niet verkouden? Dan is het in elk geval een fijne manier om de avond af te sluiten.

Bourbon Cough Syrup for Grownups

Ingrediënten

60 ml bourbon of whisky • 60 ml vers citroensap • 60 ml water (optioneel) • 1 eetlepel honing

Zo maakt u het

Lees ook: Whiskytrip in de Schotse Speyside

Meng alle vloeistoffen in een mok en verwarm 45 seconden in de microgolfoven (of in een pannetje op het vuur). Meng er vervolgens de honing onder en verwarm nogmaals gdurende 45 seconden.