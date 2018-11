Wordt de truffel het volgende klimaatslachtoffer? Onderzoekers geloven van wel

Een kilogram zwarte truffel wordt al snel ver boven de duizend euro verhandeld, en daarmee heeft de truffelsector een economische waarde die in de honderden miljoenen loopt. Optimistische scenario's voorzien een totale waarde tot 5 miljard euro in de volgende twintig jaar, maar nieuw onderzoek werpt een heel ander licht op die groei. Een team van de Universiteit van Stirling onderzocht in samenwerking met collega's uit Cambridge hoe de truffeloogsten in de voorbije 36 jaar in Frankrijk, Spanje en Italië bepaald werden door het weer. Vervolgens simuleerden ze de truffeloogsten op basis van klimaatmodellen voor de komende jaren.

Scherpe daling

'Onze studie voorspelt dat, bij het meest waarschijnlijke klimaatscenario, de Europese truffelproductie zal dalen met 78 tot 100 procent tussen 2071 en 2100', zegt Paul Thomas, hoogleraar Biologie aan de Universiteit van Stirling. 'Maar die teloorgang kan ook veel sneller gebeuren als we rekening houden met andere klimaatfactoren zoals hittegolven, bosbranden, droogte of plagen.'Daarmee loopt de hele sector gevaar. 'We riskeren een industrie te verliezen die honderden miljoenen waard is voor de economie', zegt Thomas. 'Maar de socio-economische impact van die teloorgang kan mogelijk nog vel groter zijn, omdat de truffeloogst en daarmee gerelateerde activiteiten een belangrijke element zijn in de lokale geschiedenis en cultuur.'

De wetenschapper spreekt van een alarmsignaal voor de impact van de klimaatverandering in de niet zo verre toekomst. Hij pleit voor beschermingsmaatregelen, zoals aanplanting van truffels in zones die een meer gematigd klimaat behouden naar het einde van de eeuw.