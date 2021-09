Galerie Van Campen & Rochtus gaat verder als VCRB Gallery. Middenin het splinternieuwe gebouw krijgen jonge artiesten in 'The Platform' een kans om zichzelf te bewijzen. Dat project is het paradepaardje van jongste dochter Louise Buys, die zo haar plaats bevestigt in het familiebedrijf.

De Antwerpse Galerie Van Campen & Rochtus viert haar twintigjarige bestaan met een nieuwe locatie in een pakhuis uit de jaren 50 en verandert haar naam naar VCRB Gallery. Daar vervoegt Louise Buys haar ouders, Erwin en Minneke. Ze zal er het nieuwe project 'The Platform' leiden. Dat initiatief zet elke maand een nieuwe lichting kunstenaars in de schijnwerpers. Bieke Buckinx, Axelle Lenaerts en Alexandra Puscas bijten dit weekend de spits af.

'Jonge artiesten krijgen weinig kansen', zegt Louise Buys. 'Een eigen tentoonstelling is vaak een verre droom. Toen ik een jaar geleden in de galerie stapte, wist ik al dat mijn focus daar zou liggen. Maar de nieuwe generatie kunstenaars wil op een andere manier samenwerken met galerieën. Met andere artiesten hebben we een soort exclusiviteit. De jonge artiesten willen we niet vastbinden. We leggen geen exclusiviteit vast. De artiesten kunnen en mogen hier simpelweg alles uitproberen.' Volgens Buys is de kwaliteit van hun werk even goed als die van de gevestigde waarden. De kunstopleidingen in België zijn heel goed. Maar artiesten leren daar de ondernemerskant van het verhaal niet kennen: 'In onze nieuwe ruimte kunnen ze ook daarmee experimenteren.'

Het pakhuis uit de jaren vijftig werd het voorbije jaar volledig vernieuwd. © Yasmine Zahnoun

Dat de drie eerste artiesten toevallig vrouw zijn, is organisch gegroeid en werd nadien een heel bewuste keuze. 'Als jonge vrouw vind ik het erg belangrijk om andere vrouwen te steunen', verduidelijkt Buys. 'We hebben hen aangesproken en ons project op een toffe manier uit de doeken gedaan. Nadien volgde een atelierbezoek en kwamen zij naar de galerie. De werken passen heel mooi samen. Die harmonie is natuurlijk ook belangrijk.'

Raad der wijzen

Jonge kunstenaars kunnen zichzelf aanmelden via de website van 'The Platform'. Wie snel een tentoonstelling denkt te verzilveren, moet Buys helaas teleurstellen. De artiesten voor het eerstkomende jaar liggen al vast. Die selecteert de jonge twintiger trouwens niet alleen. Daarvoor kan ze een beroep doen op haar zogenaamde 'raad der wijzen'. Dat is een groep verzamelaars, artiesten en galeriehouders die kandidaten kunnen voorstellen. De goedkeuring gebeurt ook unaniem.

Het uiteindelijke doel van 'The Platform' is een kruisbestuiving tussen jong geweld en meer gevestigde waarden te creëren. 'We hebben een mooie groep trouwe bezoekers en verzamelaars. Velen zijn al twintig jaar bij ons. Aan hen willen we de kans bieden om ook jongere, onbekende artiesten te ontdekken. Die frisse wind zal het artiestenlandschap deugd doen.'

Louise Buys © Yasmine Zahnoun

Het enthousiasme en de onstuimigheid waarmee Buys zich in het wereldje gooit, is opmerkelijk. Nochtans lijkt het niet zo eenvoudig om er als jong geweld een plaats te veroveren. 'Het is misschien geen conventionele carrièrekeuze', zegt ze. 'Mijn ouders hebben de galerie al twintig jaar. Mijn grootvader was kunstenaar. Ik heb altijd gezegd dat ik ook in de galerie zou stappen. Het zit in mij om altijd iets nieuw en beter te proberen. Die kans heb ik gegrepen.'

De VCRB Gallery en The Platform is gelegen te De Burburestraat 14, 2000 Antwerpen en opent officieel voor het publiek op 11 en 12 september.

