De Gentse stokerij Dada Chapel en enkele horecazaken tillen takeaway naar een nieuw niveau. Via hun bike-in worden culinaire foodboxen inclusief cocktail verdeeld.

Gentenaars kunnen de komende zaterdagen genieten van de lekkerste gerechten met een cocktail. Het initiatief komt van stokerij Dada Chapel, cocktailbars Jiggers en The Drifter en restaurants Amigo en Oh My Poke. De foodbox en cocktails ophalen doet de Gentenaar met de fiets. Een uitgelezen kans om een blik te werpen op het prachtige historische pand op de hoek van de Zandberg en de Nederpolder waar Dada Chapel is gevestigd.

'Met verenigde krachten maken we het verschil en brengen wij ons uniek verhaal naar het Gentse publiek', klinkt het bij Dada Chapel. 'In Hotel Vanden Meersche kunnen we deze fiets drive-in helemaal coronaproof organiseren. Wij denken graag out of the box, zo ook voor deze BIKE IN-box met topgerechten en exquise cocktails. In Odd We Trust is niet voor niets onze leuze.'

De foodboxen en speciaal voor dit initiatief ontwikkelde cocktails kunnen hier besteld worden.

