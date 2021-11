Al vijftig jaar lang houdt Quick het recept van de Giantsaus hardnekkig geheim. Voor een fan komt daar nu verandering in. Het recept zal worden ingesproken en te koop worden aangeboden als NFT. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar de vzw Digital for Youth.

De Giant en bijhorende saus zijn al sinds 1971 een begrip in de Belgische hamburgerwereld. Om de festiviteiten voor de vijftigste verjaardag van de fastfoodketen af te sluiten, zal Quick het geheime recept van de saus online verkopen als NFT (Non-Fungible Token).

De hoogste bieder krijgt het recept dan wel in handen, toch zal hij er niet zomaar mee aan de slag kunnen in de keuken. Quick-CEO Kevin Derycke heeft het recept immers ingesproken, waarna de opname werd omgezet in geluidsgolven om het recept te visualiseren in één beeld. Die soundwave is de uiteindelijke NFT, een innovatieve technologie die als digitaal bewijs van authenticiteit wordt beschouwd. Het maakt de uiteindelijke koper dus de exclusieve eigenaar van het digitale werk.

De opbrengst van de veiling gaat integraal naar de vzw Digital for Youth, die samen met de Koning Boudewijnstichting, de digitale kloof bij jongeren in België wil dichten.

De veiling voor het geheim recept start op 24 november 2021 om 12u op https://foundation.app, een marktplaats voor NFT-veilingen. Bieden kan vanaf 0.1 ETH (de gebruikelijke crypto-munteenheid Ether op dit platform, zo'n 400 euro volgens de huidige prijzen) en loopt 24 uur lang vanaf het eerste bod. Na afloop wordt het hoogste bod bekendgemaakt en ontvangt de winnaar het originele Giant-recept.

