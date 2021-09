Knokke-Heist krijgt als eerste stad zijn eigen Gault&Millau. De gastronomische gids bundelt de betere restaurants, maar vertelt ook waar je de beste pistolets, cocktails en ijsjes vindt. 'Zo wordt Knokke-Heist meer dan ooit dé plek voor een culinaire beleving', aldus schepen van toerisme Anthony Wittesaele.

De Knokse Gault&Millau telt 148 adressen uit de regio, gaande van restaurants over speciaalzaken tot beachbars en bruine kroegen. Het stadsbestuur zal 45.000 exemplaren uitdelen aan inwoners en tweedeverblijvers, maar het is ook te vinden in de boekhandel.

De gids is het resultaat van een brainstormsessie anderhalf jaar geleden tussen Gault&Millau en het bestuur. 'Het gaat om een proefproject', vertelt schepen Wittesaele. 'Wij zochten een manier om het goede leven in onze stad zowel tijdens de zomer- als wintermaanden te promoten, Gault&Millau wou nagaan of er potentieel zit in regionale edities van de gids. Maar toen brak de coronapandemie uit. Daardoor duurde het samenstellen van de gids langer dan gepland, maar het bood ook de mogelijkheid om het proefproject mee op te nemen in het relanceplan van de stad.'

De zaken die er niet in vermeld worden, kunnen het rapport opvragen en zich laten coachen door Gault&Millau. 'Ik ben er zeker van dat wijlen Leopold Lippens tevreden zou zijn', aldus Wittesaele. 'Hij heeft dit project nog mee goedgekeurd. Zo is deze ode aan het goede leven ook een beetje zijn erfenis.'

De Knokse Gault&Millau telt 148 adressen uit de regio, gaande van restaurants over speciaalzaken tot beachbars en bruine kroegen. Het stadsbestuur zal 45.000 exemplaren uitdelen aan inwoners en tweedeverblijvers, maar het is ook te vinden in de boekhandel. De gids is het resultaat van een brainstormsessie anderhalf jaar geleden tussen Gault&Millau en het bestuur. 'Het gaat om een proefproject', vertelt schepen Wittesaele. 'Wij zochten een manier om het goede leven in onze stad zowel tijdens de zomer- als wintermaanden te promoten, Gault&Millau wou nagaan of er potentieel zit in regionale edities van de gids. Maar toen brak de coronapandemie uit. Daardoor duurde het samenstellen van de gids langer dan gepland, maar het bood ook de mogelijkheid om het proefproject mee op te nemen in het relanceplan van de stad.' De zaken die er niet in vermeld worden, kunnen het rapport opvragen en zich laten coachen door Gault&Millau. 'Ik ben er zeker van dat wijlen Leopold Lippens tevreden zou zijn', aldus Wittesaele. 'Hij heeft dit project nog mee goedgekeurd. Zo is deze ode aan het goede leven ook een beetje zijn erfenis.'