Snel, proper en gezond de files inhalen: dat is de belofte van de speedpedelecs. We testen het vlaggenschip van marktleider Stromer en proeven van de mobiliteitsrevolutie.

Je hebt nog nooit zo'n ding in handen gehad en krijgt ineens de Ferrari onder de speedpedelecs onder je kont: kan gebeuren. Wanneer ik de vorig jaar gelanceerde Stromer ST5 ABS uit zijn grote houten kist manoeuvreer, glijden mijn ogen over zijn karakteriserende vormen en uitgekiende geometrie. Wat ziet dit ding er goed uit! Alle kabels zijn vrijwel compleet weggewerkt in het aluminium frame en stuur. En dus duurt het even alvorens ik vind waar ik de lader moet inpluggen. Een lege batterij opladen duurt hoogstens vijfenhalf uur. Maar hoe zet ik hem vervolgens aan? De fiets is zo goed ontworpen dat je ook die knop niet ziet. Volledig geïntegreerd design, noemen ze dat bij het Zwitserse Stromer, dat ermee pionierde. Maar zie: een blik op de handleiding en het OMNI-display licht op. Met de bijbehorende app kun je de speedpedelec koppelen aan je smartphone, die kan worden vastgemaakt op het strakke stuur om instellingen te veranderen of data uit te lezen. Ik schakel de hydraulische schijfremmen in de middenstand, want ze zijn bijzonder krachtig en ik hoor dat ze kunnen verrassen, het geïntegreerde antiblokkeersysteem - waarmee Stromer ook al als eerste op de markt is - ten spijt. Ik zet ook een helmpje op. Een gewone e-bike mag 25 kilometer per uur halen. Voor speedpedelecs, die ondersteuning bieden tot 45 kilometer per uur, is de bromfietswetgeving van toepassing. En dus heb ik ook een rijbewijs nodig, en de fiets een nummerplaat. Anders dan de meeste e-bikes worden Stromer Spedelecs niet ondersteund door een middenmotor, maar gebruiken ze achterwielmotoren. Dat is volgens de fabrikant eleganter en levert meer stuwkracht op, meer dynamiek, meer bereik en minder slijtage. Meer plezier, dus. Waardoor je je afvraagt waarom niet iedereen dat doet. De realiteit is dat voor een mountainbike of een doordeweekse comfortabele fiets de middenmotor misschien een betere oplossing is, maar niet voor een snelle e-bike. En dat zijn alle Stromers. De ST1 en ST3 werden wel ontworpen met het oog op comfort, de ST5 herbergt toptechnologie voor de sportieve fietser. De motor levert 850 watt en een koppel van 48 newtonmeter. De fiets kreeg ook grotere wielen van 27,5 inch in plaats van 26 inch voor een beter rijgevoel. Eerst rijd ik wat zonder ondersteuning. Met zijn 27 kilogram is de ST5 zwaar, maar ik voel opvallend weinig inertie. In stand 1 moet ik nog flink meetrappen. Het voelt als een windje in de rug. Het Shimano XTR Di2-blokje met elf versnellingen schakelt op de ST5 elektronisch, zijdezacht en supersnel. In stand 2 schud ik op de Gentse binnenring een scooter af. In stand drie rijd ik een ogenblik later vrijwel even snel als de auto's. De stille power en acceleratie zijn indrukwekkend, en door z'n gewicht ligt de fiets voelbaar uitstekend op de weg. Maar de infrastructuur, met slingerende fietspaden, is voorzien op gewone fietsen en niet op speedpedelecs, zo blijkt ook. Een plaats op de weg kiezen is voor de gebruikers ervan overigens vaak ingewikkeld. Op wegen waar een maximumsnelheid tot 50 kilometer per uur geldt, mógen speedpedelecs op het fietspad. Waar het sneller mag, móéten ze erop. Maar speciale onderborden kunnen plaatselijk de situatie wijzigen.In het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen geef ik 'm helemaal de sporen. De S-stand ofte sportmodus biedt me een orkaan in de rug. In een wip haal ik 49 kilometer per uur. Ik pers mijn lippen tegen elkaar en knijp mijn ogen halfdicht wanneer ik doorheen muggenzwermen schiet. Maar het blijft vooral oppassen voor mensen - wandelaars, en tragere fietsers. De bel is een claxon, die niet alleen hen maar ook mezelf doet schrikken. De high-beamkoplamp is wel indrukwekkend, zo blijkt als de avond valt. Hier test ik de fiets op verschillende ondergronden. De specifiek voor Stromer ontwikkelde Pirelli's met zachte compound hebben veel grip en doen hun werk uitstekend: op asfalt blijft de fiets ook in bochten aan hoge snelheid veilig aanvoelen. Op zand en grind moet je met deze powerbike uiteraard de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen, ook al is er ABS. Ik keer terug naar de binnenstad, waar zone 30 geldt en ik dreig geflitst te worden. Wat rustiger aan nu. Na een uur heb ik 25 kilometer gefietst, met veel stoppen en draaien. Tijd voor een terrasje. Stromer ontwikkelde de eerste e-bike met een keyless slot: via bluetooth op je smartphone wordt hij ver- en ontgrendeld als je hem nadert. De GPS maakt dat je altijd ziet waar de fiets is en welke route je hebt gereden, en doet dienst als tracker. Bij diefstal blokkeert ook het achterwiel, gaat het licht knipperen en begint de fiets te claxonneren. Geruststellend? Niet helemaal. Het prijskaartje van bijna 11.000 euro blijft door mijn hoofd spoken. Voor het instapmodel ST1 gaat de basisprijs richting 5.000 euro. Stevig is dat. Je kunt de fietsen ook leasen, maar dat maakt ze natuurlijk niet goedkoper. Daartegenover staat dat Stromer sinds 2009 in Oberwangen, vlak bij Bern, elektrische speedbikes van absolute topkwaliteit bouwt. De doelstelling van oprichter Thomas Bingelli was niets minder dan de standaard definiëren, ver weg van de e-bike als iets voor gepensioneerden. Mooi en snel: dat was altijd het uitgangspunt. Het succes bleef niet uit. Stromer verkocht al ruim 100.000 speedpedelecs in twintig landen, waarvan België de belangrijkste afzetmarkt is. En de prijzen hielden hen niet tegen om in heel wat landen het marktleiderschap te verwerven - in ons land met een aandeel van zowat 35 procent. In mei 2021 werd het bedrijf met 140 werknemers overgenomen door de Franse investeringsmaatschappij Naxicap Partners. De CEO is Jakob Luksch. The ultimate car killer, lazen we ergens over Stromer. Dat was ook van meet af aan het idee: een fiets die sneller is dan een auto, de files oplost en de wereld verandert, zoals Apple dat deed met de iPhone. Met de grootste batterij van 983 wattuur belooft Stromer een autonomie van 180 kilometer. In stand 1 is dat, en in ideale omstandigheden. Aan topsnelheid in de sportmodus blijft daar ongeveer 65 kilometer van over. Dat lijkt in de meeste gevallen voldoende voor het woon-werkverkeer. Feit is dat deze speedpedelec in veel omstandigheden een serieus alternatief is voor de wagen, met dank aan zowel zijn topsnelheid, zijn grote actieradius en niet te onderschatten: zijn hoge funfactor. Misschien is de auto van de toekomst wel een elektrische fiets.