Hanan Challouki begon tijdens de eerste lockdown met de podcast Wat Zij Wil om luisteraars te inspireren om volledig voor hun doelen te gaan. Voor het nieuwe seizoen doet ze dat samen met webgigant Zalando. 'Ik kreeg na het eerste seizoen heel wat positieve reacties van mensen die zoveel inspiratie gehaald hadden uit een of meerdere afleveringen.'

Wat Zij Wil begon als een coronaproject, maar kreeg al snel een vast publiek dat zich geïnspireerd voelde door vrouwelijke ondernemers en intrapreneurs. 'Net als vele anderen had ik tijdens de eerste lockdown wat extra tijd gewonnen en zocht ik naar een bezigheid', zegt Hanan Challouki. 'De podcast was voor mij een uitdaging, ik had nog nooit iets gelijkaardig gedaan. Ik vond het wel geweldig om met verschillende vrouwen in gesprek te gaan en ik heb zelf enorm veel bijgeleerd.'

Challouki interviewde negentien vrouwen met uiteenlopende achtergronden, levensstijlen en carrières. Onder andere Chrostin (cartooniste Christina De Witte), Siham Rahmuni (CEO van Quares) en Charlotte Matthys (oprichtster van NONA Drinks) passeerden de revue.

De onderneemster en oprichtster van het communicatiebureau Inclusify kreeg de smaak van het podcasten te pakken: 'Ik kreeg na het eerste seizoen heel wat positieve reacties van mensen die zoveel inspiratie gehaald hadden uit een of meerdere afleveringen. Ik had beloofd een tweede seizoen te maken als daar om gevraagd werd. En ik ben een vrouw van mijn woord.'

Voor het tweede seizoen ging ze op zoek naar een vaste partner die Wat Zij Wil zou willen ondersteunen. Ze klopte aan bij Zalando, waar ze enthousiast waren over een mogelijke samenwerking. 'Ik ben heel trots om het vervolg van dit verhaal samen met Zalando te kunnen schrijven, een merk met ook maatschappelijke ambities. Ik zocht een partner met waarden die voor mij en voor Wat Zij Wil belangrijk zijn. Zo was het voor mij vanzelfsprekend dat het een partner moest worden die inclusie hoog in het vaandel draagt', aldus Challouki.

Het tweede seizoen van Wat Zij Wil is hier of via alle gekende podcast platformen te beluisteren vanaf 16 februari.

